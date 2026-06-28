جود بلینگام:
هری کین بهترین بازیکن تاریخ فوتبال انگلیس است
جود بلینگام پس از درخشش در پیروزی انگلیس مقابل پاناما، به تمجید از هری کین پرداخت و کاپیتان سهشیرها را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال این کشور دانست.
به گزارش ایلنا، جود بلینگام که در پیروزی ۲ بر صفر انگلیس برابر پاناما در جام جهانی ۲۰۲۶ یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل هم ثبت کرد، پس از پایان مسابقه درباره هری کین صحبتهای ویژهای مطرح کرد و گفت از نظر او مهاجم بایرن مونیخ بهترین بازیکن تاریخ تیم ملی انگلیس است.
بلینگام در میکسدزون ورزشگاه متلایف نیوجرسی اظهار داشت: «بازی کردن کنار او برای من افتخار است. از نظر من، هری کین بهترین بازیکن تاریخ انگلیس است.»
هافبک رئال مادرید همچنین درباره رابطهاش با کین گفت در پنج سال اخیر ارتباط بسیار خوبی با این مهاجم داشته، بهخصوص پس از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر.
او ادامه داد: «هری کسی است که بیش از هر بازیکن دیگری در تیم ملی انگلیس نقش داشته و به همین دلیل بازی کردن کنار او واقعاً راحت است. او در حال حاضر در سطحی باورنکردنی قرار دارد. هیچوقت درباره تأثیرگذاری او در بازی تردید نمیکنید. میدانید که او قرار است تفاوت ایجاد کند و امروز هم دوباره همین کار را انجام داد.»
کین در دیدار برابر پاناما روی پاس بلینگام گل دوم انگلیس را به ثمر رساند و با ۱۱ گل، به بهترین گلزن تاریخ سهشیرها در جام جهانی تبدیل شد و رکورد گری لینهکر را پشت سر گذاشت.
«در رئال مادرید کمی متفاوت بازی میکردم»
بلینگام در بخش دیگری از صحبتهایش درباره شرایط خودش گفت مطمئن نیست که در بهترین فرم دوران حرفهایاش قرار داشته باشد. او در پاسخ به مقایسه شرایطش در انگلیس با فصل گذشته در رئال مادرید توضیح داد که در باشگاه اسپانیایی کمی متفاوت بازی میکرد.
او گفت: «در رئال مادرید در پست عمیقتری بازی میکردم، اما در تیم ملی انگلیس بیشتر شبیه یک شماره ۱۰ یا ۸ هجومیتر هستم. با این حال برایم مهم نیست کجای زمین بازی کنم؛ فقط میخواهم برای تیمم عملکرد خوبی داشته باشم.»
بلینگام درباره دیدار با پاناما نیز گفت انگلیس در نیمه دوم عملکرد دقیقتر و باکیفیتتری داشت و همین موضوع باعث شد تیمش کنترل بیشتری بر مسابقه پیدا کند.
او افزود: «متوجه شدیم که بعد از شروع نهچندان خوب در نیمه اول، میتوانیم چند دنده بالاتر بازی کنیم.»
ستاره انگلیسی همچنین از صدرنشینی تیمش در گروه L ابراز رضایت کرد و گفت این موضوع یکی از اهداف اصلی آنها در جام جهانی بوده است.
بلینگام تأکید کرد: «امروز پیروزی مهم بود، چون میخواستیم کنترل بیشتری روی مسیرمان در ادامه مسابقات داشته باشیم؛ اینکه کجا بازی کنیم و چه راهی پیش رو داشته باشیم. میدانم بعضیها از قبل برنامهریزی کرده بودند و خوب شد که مجبور نشدند چیزی را تغییر دهند.»