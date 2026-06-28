مسی یکهتاز جدول گلزنان جام جهانی شد
لیونل مسی با ۶ گل در پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در صدر جدول گلزنان قرار گرفت و فاصله خود را با نزدیکترین تعقیبکنندگان افزایش داد.
به گزارش ایلنا، با پایان دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، لیونل مسی با به ثمر رساندن ۶ گل، در صدر جدول گلزنان رقابتها ایستاد و به اصلیترین مدعی کسب کفش طلای مسابقات تبدیل شد.
در تعقیب ستاره آرژانتین، وینیسیوس جونیور از برزیل، عثمان دمبله و کیلیان امباپه از فرانسه و ارلینگ هالند از نروژ هر کدام با ۴ گل در رده دوم جدول گلزنان قرار دارند و امیدوارند در مرحله حذفی فاصله خود را با مسی کاهش دهند.
با آغاز مرحله حذفی، رقابت برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی وارد حساسترین مقطع خود خواهد شد.