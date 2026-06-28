ادعای جنجالی: الجزایر و اتریش متهم به تبانی شدند!

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی الجزایر و اتریش در شرایطی با تساوی ۳-۳ به پایان رسید که اتفاقات دقایق پایانی آن واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. در حالی که تنها چند دقیقه تا پایان مسابقه باقی مانده بود، هر دو تیم موفق شدند یک بار دروازه یکدیگر را باز کنند تا نتیجه‌ای عجیب و پرحاشیه رقم بخورد.

این مسابقه در شرایطی دنبال شد که پس از گلزنی ریاض محرز در دقیقه ۹۳، صعود تیم ملی ایران به مرحله حذفی جام جهانی به صورت موقت قطعی شده بود؛ اما تنها چند لحظه بعد، اتریش توانست بازی را به تساوی بکشاند و با این نتیجه، معادلات گروه تغییر کرد.

در نهایت ایران با سه امتیاز حاصل از سه تساوی، از صعود به مرحله بعد بازماند؛ موضوعی که باعث شد اتفاقات پایان بازی الجزایر و اتریش با حساسیت بیشتری از سوی هواداران ایرانی دنبال شود.

در همین حال، یک اکانت فوتبالی در شبکه اجتماعی ردیت که نزدیک به ۴۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد، با انتشار رشته‌ای از مطالب، مدعی شد اتفاقات این مسابقه شبیه یک تبانی آشکار بوده است.

این اکانت در بخشی از نوشته خود آورده است:«گل الجزایر در دقایق پایانی بازی باورنکردنی بود. اتریش توانست در شرایطی که تقریباً زمانی باقی نمانده بود، نتیجه را ۳-۳ کند. این سرگرم‌کننده‌ترین تبانی تاریخ است!»

این اکانت همچنین با اشاره به شرایط جدول و تأثیر این نتیجه روی حذف ایران نوشته است:«من عاشق این هستم که الجزایر و اتریش بگویند ما می‌خواهیم مساوی کنیم تا ایران صعود نکند. حالا حدس بزنید این چه معنایی دارد؟ این یعنی تبانی. این اتفاق اصول رقابت عادلانه را زیر سؤال می‌برد. حالا از عواقب آن لذت ببرید.»

با وجود این ادعاها، تاکنون هیچ گزارش رسمی از سوی نهادهای برگزارکننده یا مراجع فوتبالی درباره وجود تخلف در این مسابقه منتشر نشده و این موضوع فعلاً در حد یک واکنش و گمانه‌زنی در فضای مجازی باقی مانده است.

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