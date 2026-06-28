سوارز: مقایسه یامال با مسی نادرست است

به گزارش ایلنا، سوارز مقایسه‌های بین یامال و مسی را رد کرده و گفته است که این دو بازیکن «کاملاً متفاوت» هستند، هرچند هر دو از آکادمی لاماسیا بارسلونا به عنوان مهاجمان چپ‌پا ظهور کرده‌اند. او به استعداد برجسته یامال اشاره کرده اما نسبت به انتظارات غیرضروری از این بازیکن ۱۸ ساله هشدار داده است.

سوارز در گفت‌وگو با یک رسانه اسپانیایی توضیح داد که چرا این مقایسه‌ها به نفع هیچ‌یک از بازیکنان نیست. او با وجود تأکید بر شباهت‌های فنی، بر این نکته تأکید کرد که باید کارنامه هر یک به‌طور مستقل مورد قضاوت قرار گیرد. سوارز گفت: «مقایسه‌ها ناپسند هستند. آنها بازیکنان متفاوتی هستند. بله، هر دو پای چپ دارند و کیفیت مشابهی دارند، اما کاملاً متفاوت هستند. نتایج خود گواه این موضوع است و آنچه لیون در سن خود ادامه می‌دهد. امیدواریم لامین حداقل به همان سطح برسد.»

سوارز همچنین به تأثیر روزافزون یامال در تیم ملی اسپانیا اشاره کرد و گفت: «در اولین بازی مقابل کیپ‌ورد، اسپانیا مالکیت زیادی داشت اما در ایجاد فرصت‌های گلزنی چندان مؤثر نبود. اما وقتی لامین به میدان آمد، مشخص بود که همه هم‌تیمی‌هایش به دنبال او هستند و می‌دانستید که قرار است اتفاقی بیفتد - یک سانتر، یک دویدن در جناح، یک شوت، هر چیزی. او توجه بیشتری از مدافعان جلب کرد.»

سوارز به ماندگاری مسی و ذهنیت او نیز اشاره کرد و گفت: «مدت‌هاست که با او تمرین می‌کنم و می‌دانم چگونه برای این جام جهانی آماده شده است. بسیاری فکر می‌کردند که او پیر شده است. اما لیون هنوز هم آن اشتیاق سیری‌ناپذیر برای بهترین بودن و رقابت کردن را دارد.»

او همچنین به شایعاتی که درباره کاهش انگیزه خود و مسی پس از پیوستن به اینتر میامی مطرح شده، پاسخ داد و گفت: «لیون همچنان تمایل به بازی و رقابت دارد. بسیاری از مردم از ما می‌پرسند چرا هنوز در تمرینات عصبانی می‌شویم. چون این‌گونه هستیم و از کودکی این‌گونه رقابت کرده‌ایم و تا زمانی که بازنشسته شویم، این روند ادامه خواهد داشت.»

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