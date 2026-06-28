اولین حضور جهانی ۵ بازیکن آرژانتین در جام جهانی

به گزارش ایلنا، در این دیدار، مارکوس سنسی، جیوانی لو سلتو، جولیانو سیمئونه، والنتین بارکو و خوزه مانوئل لوپز برای نخستین بار در جام جهانی به میدان رفتند. این بازیکنان پیش از این در دو بازی ابتدایی آرژانتین فرصت بازی پیدا نکرده بودند و با تصمیم کادر فنی، در آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل اردن به میدان رفتند.

سنسی که به دلیل مصدومیت لئوناردو بالردی به فهرست نهایی اضافه شده بود، در خط دفاعی کنار نیکولاس اوتامندی بازی کرد و ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشت. لو سلتو نیز در این بازی به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت و با زدن یک گل زیبا از روی ضربه آزاد، نخستین تجربه خود در جام جهانی را با درخشش همراه کرد.

سیمئونه در پست هافبک راست بازی کرد و در نیمه دوم جای خود را به والنتین بارکو داد که او نیز نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه کرد. خوزه مانوئل لوپز نیز در دقایق پایانی به جای جولیان آلوارس وارد زمین شد و با وجود فرصت کوتاه بازی، اولین تجربه حضورش در جام جهانی را به ثبت رساند.

این پیروزی و میدان دادن به بازیکنان جوان، نشان‌دهنده عمق ترکیب تیم ملی آرژانتین و آینده امیدوارکننده آلبی‌سلسته در ادامه رقابت‌های جام جهانی است.

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