چهره ۳۲ تیم مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد

به گزارش ایلنا، با پایان مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تکلیف تیم‌های صعودکننده به مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی مشخص شد و پرونده یکی از فشرده‌ترین جدول‌های تیم‌های سوم، با حذف تلخ تیم ملی ایران بسته شد.

در فرمت جدید جام جهانی، علاوه بر تیم‌های اول و دوم هر گروه، هشت تیم برتر سوم نیز مجوز حضور در مرحله حذفی را به دست می‌آورند؛ موضوعی که باعث شد بسیاری از تیم‌ها حتی پس از ناکامی در رسیدن به دو رتبه نخست گروه خود، تا آخرین لحظات همچنان شانس صعود داشته باشند.

در نهایت تیم‌های زیر مجوز حضور در مرحله بعدی را دریافت کردند:

مکزیک

آفریقای جنوبی

سوئیس

کانادا

برزیل

مراکش

آمریکا

استرالیا

آلمان

ساحل عاج

هلند

ژاپن

بلژیک

مصر

اسپانیا

کیپ‌ورد

فرانسه

نروژ

آرژانتین

الجزایر

پرتغال

کلمبیا

انگلیس

کرواسی

جمهوری دموکراتیک کنگو

سوئد

غنا

اکوادور

بوسنی و هرزگوین

پاراگوئه

سنگال

اتریش

تیم‌های نامبرده موفق شدند مجوز حضور در مرحله بعدی را دریافت کردند و وارد مرحله حذفی این رقابت‌ها شدند. این مرحله از امشب با جدال دو تیم کانادا و آفریقای جنوبی استارت خواهد خورد.

انتهای پیام/