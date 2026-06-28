سرمربی پرتغال: مسی و رونالدو را با هم مقایسه نکنید
سرمربی تیم ملی پرتغال پس از تساوی بدون گل مقابل کلمبیا، عملکرد حریف را تحسین کرد و این دیدار را یک مسابقه «فوقالعاده» دانست.
به گزارش ایلنا، روبرتو مارتینز ارزیابی مثبتی از تساوی بدون گل پرتغال مقابل کلمبیا داشت و تأکید کرد که عملکرد دروازهبان تیمش، دیوگو کاستا، در حفظ نتیجه بسیار مهم بوده است. کلمبیا در این مسابقه تا ۲۶ موقعیت گل ایجاد کرد و ۶ شوت در چارچوب داشت، اما نتوانست دروازه پرتغال را باز کند.
مارتینز در نشست خبری گفت: «این بازی فوقالعاده بود؛ همانطور که برای کلمبیا هم همینطور بود. دو تیمی روبهروی هم قرار گرفتند که میخواستند برنده شوند. شاید بعضیها فکر کنند بازی سوم مرحله گروهی میتواند تشریفاتی باشد، اما اینطور نبود.»
با این حال، سرمربی پرتغال پذیرفت که تیمش در تحمیل سبک بازی خود به حریف موفق نبوده است. پرتغال در این مسابقه تنها دو شوت در چارچوب داشت و مارتینز دلیل این موضوع را کیفیت بالای کلمبیا در کنترل جریان مسابقه دانست.
او توضیح داد: «کلمبیا تیمی است که دوست دارد دوئلها را ایجاد کند. ما باید بازی را کنترل میکردیم، توپ را در اختیار میگرفتیم و تصمیمهای بهتری میگرفتیم. نتوانستیم بازی را به مسیری ببریم که میخواستیم و این همان جایی است که کلمبیا قدرت بیشتری دارد.»
مارتینز در ادامه نقش دیوگو کاستا را کلیدی توصیف کرد. دروازهبان پورتو با ۶ مهار، مانع از گلزنی تیم نستور لورنزو شد و اجازه نداد پرتغال با شکست زمین را ترک کند.
سرمربی پرتغال گفت: «وقتی کلمبیا بارها به سمت دروازه ما حمله کرد، این موضوع به بهتر شدن ساختار تاکتیکی و دفاعی ما کمک کرد. دیوگو کاستا در چنین لحظاتی اهمیت زیادی دارد. دیدن سطحی که او در این بازی نشان داد، بسیار مهم است.»
او همچنین این مسابقه را تجربهای ارزشمند برای رشد تاکتیکی تیمش در شرایط فشار دانست و گفت کمتر تیمی میتواند برای ۹۰ دقیقه چنین فشاری به پرتغال وارد کند.
دیوگو ژوتا؛ انگیزهای برای پرتغال
مارتینز درباره سالگرد درگذشت دیوگو ژوتا در سوم جولای، یک روز پس از بازی پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل کرواسی، تلاش کرد به جای تمرکز بر جنبه تلخ این اتفاق، از آن به عنوان انگیزهای برای تیم یاد کند.
او گفت: «نمیگویم این سالگرد مرگ اوست؛ فکر میکنم این لحظهای برای جشن گرفتن تمام چیزهایی است که با این تیم و با حضور او آغاز شد. ما با او قهرمان لیگ ملتها شدیم و این بهترین انگیزه برای ماست. میخواهیم جام را با او ببریم.»
در بخش دیگری از صحبتهایش، مارتینز درباره کریستیانو رونالدو که با ۴۱ سال سن تاکنون تمام دقایق مسابقات پرتغال را در این تورنمنت بازی کرده، در مقایسه با لیونل مسی که هنوز برای آرژانتین به میدان نرفته است، موضع روشنی داشت.
سرمربی پرتغال تأکید کرد: «ما بازیکنان را با یکدیگر مقایسه نمیکنیم. این کار حرفهای نیست؛ این کاری است که بچهها انجام میدهند.»
پرتغال با ۵ امتیاز در رده دوم گروه K قرار گرفت و در مرحله بعد باید به مصاف کرواسی برود. مارتینز درباره ادامه مسیر تیمش گفت: «تمرکز ما روی ریکاوری و آماده شدن برای بازی چهار روز آینده است. تیم آماده است تا به هدفش ادامه دهد؛ هدف ما این است که در هر مسابقه برای پیروزی بجنگیم.»