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گل شگفت‌انگیز کلمبیا به خاطر یک انگشت رد شد!

گل شگفت‌انگیز کلمبیا به خاطر یک انگشت رد شد!
کد خبر : 1805310
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کلمبیا در دیدار برابر پرتغال به پیروزی نزدیک شده بود، اما تکنولوژی VAR به خاطر یک جزئیات کوچک جشن این تیم را خراب کرد.

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار گروه K جام جهانی ۲۰۲۶، داوینسون سانچز با یک ضربه سر پس از یک پاس عالی از خوان فرناندو کیه‌ترو، گل پیروزی را برای کلمبیا به ثمر رساند. اما VAR به دلیل اینکه نوک پای راست این مدافع کمی جلوتر از خط دفاعی پرتغال بود، گل را مردود اعلام کرد و نتیجه بازی ۰-۰ باقی ماند.

در دقایق پایانی، کلمبیا که به هر حال به عنوان تیم اول گروه صعود کرده بود، موفق شد دروازه دیogo کاستا را باز کند. با این حال، کمک داور به سرعت پرچم را بالا برد و در اولین بازپخش تلویزیونی به نظر می‌رسید که سانچز در لحظه ضربه زدن در موقعیت آفساید نبوده است. اما تصاویر VAR نشان داد که این گل به دلیل یک جزئیات بسیار کوچک رد شده است و کلمبیایی‌ها نتوانستند این تصمیم را باور کنند.

با این حال، کلمبیا با کسب هفت امتیاز و صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی، به هدف خود دست یافت و این واقعه به عنوان یکی از عجیب‌ترین لحظات این جام جهانی ثبت خواهد شد.

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