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شانس پنالتی در مرحله حذفی جام جهانی: آیا روفس، کرول ۲۰۲۶ خواهد شد؟

شانس پنالتی در مرحله حذفی جام جهانی: آیا روفس، کرول ۲۰۲۶ خواهد شد؟
کد خبر : 1805309
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با آغاز مرحله حذفی جام جهانی، تیم ملی هلند به یادآوری تاریخچه تلخ خود در ضربات پنالتی می‌پردازد. این تیم در چندین تورنمنت بزرگ، از جمله جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، از این مرحله حذف شده و حالا تمرکز بر روی آمادگی برای این چالش جدید است.

به گزارش ایلنا، در تمرینات اخیر تیم ملی هلند در کانزاس سیتی، مربی دروازه‌بان‌ها، پاتریک لودویک، به تمرین روزانه سه دروازه‌بان تیم پرداخته و رونالد کومان نیز به بررسی وضعیت آن‌ها پرداخته است. نکته جالب توجه، درصد بالای مهار ضربات پنالتی توسط دروازه‌بان سوم، رابین روفس است که از ۸ ضربه‌ای که به سمت او شلیک شده، موفق به مهار ۴ ضربه شده است.

دروازه‌بان اول، بارت ور بروگن، تنها ۷ از ۵۴ ضربه را مهار کرده و درصد موفقیت او ۱۳ درصد است. مارک فلیککن نیز تنها ۶ درصد از ضربات را مهار کرده است. با توجه به این آمار، سناریوی مشابه با تیم کرول در جام جهانی ۲۰۱۴ چندان دور از ذهن نیست. در آن زمان، لوئیس فن خال در دقیقه آخر دروازه‌بان اصلی را به نفع کرول تعویض کرد و او موفق به مهار دو ضربه پنالتی شد.

در مورد زنندگان ضربات پنالتی، کوئینتن تیمبر که به دلیل مصدومیت جزئی به صورت جداگانه تمرین کرده، باید به موقع به شرایط ایده‌آل بازگردد. او تا کنون تمامی ضربات پنالتی خود را به ثمر رسانده است. کودی گاکپو نیز با ۱۲ گل از ۱۳ ضربه، بهترین آمار را در بین زنندگان دارد. 

تاریخچه نشان می‌دهد که هلند در ضربات پنالتی بیشتر دچار آسیب‌دیدگی‌های روحی شده است تا خوشحالی. تنها در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴، این تیم موفق به پیروزی در ضربات پنالتی شده است. در جام جهانی اخیر، هلند در ضربات پنالتی از آرژانتین شکست خورد و این بار، کومان به شدت بر روی تمرینات پنالتی تمرکز کرده است.

کومان در این باره گفت: «این یک پروژه بزرگ است و ما به طور جدی به آن پرداخته‌ایم. ما با تحلیل‌گران و مربیان خود در مورد حریفان بحث می‌کنیم و بر اساس داده‌ها، برنامه‌ریزی می‌کنیم.» 

تیم ملی هلند به طور روزانه در ایالات متحده بر روی ضربات پنالتی تمرین می‌کند و تلاش می‌کند فشار روانی ناشی از مسابقات را شبیه‌سازی کند.

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