به گزارش ایلنا، هاکان چالهان‌اوغلو در پی بازگشت تیم ملی از جام جهانی، با انتشار پیامی در صفحه شخصی‌اش، از ناامیدی و ناراحتی خود نسبت به عملکرد تیم در این مسابقات سخن گفت. او تأکید کرد که این تیم نتوانسته است انتظارات هواداران را برآورده کند و به عنوان کاپیتان، مسئولیت این ناکامی را بر عهده می‌گیرد.

چالهان‌اوغلو در ادامه گفت: «ما سال‌هاست که رویای حضور در جام جهانی را داشتیم و می‌خواستیم بهترین نماینده کشورمان باشیم. متأسفانه نتوانستیم این هدف را محقق کنیم. می‌دانم که شما ناراحت و عصبانی هستید و برخی انتقادات به حق بوده است. ما نتوانستیم امیدهای شما را در زمین فوتبال برآورده کنیم و این بار سنگینی بر دوش من است.»

او همچنین به هواداران اطمینان داد که تیم ملی با قدرت بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد و گفت: «فوتبال تنها به پیروزی‌ها محدود نمی‌شود. گاهی بزرگ‌ترین آزمون، توانایی برخاستن از زمین است. ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد و به امید بازگشت قوی‌تر، داستان ناتمام خود را به پایان خواهیم رساند.»

چالهان‌اوغلو در پایان از هواداران خواست که آن‌ها را حلال کنند و از حمایت‌هایشان تشکر کرد.

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