هشت تیم سوم برتر جام جهانی مشخص شدند: ایران با حسرت حذف شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران که در گروه G با سه تساوی متوالی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر، سه امتیازی شده بود، تا آخرین لحظات برگزاری مسابقات مرحله گروهی همچنان امیدوار به صعود به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر بود.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با تفاضل گل صفر و بدون شکست، چشم به نتایج سایر گروه‌ها دوخته بودند، اما نتایج پایانی به سود رقبای مستقیم رقم نخورد تا پرونده حضور ایران در جام جهانی با حسرت بسته شود. پس از شکست غنا مقابل کرواسی، شکست ازبکستان برابر کنگو و تساوی دیدار بین تیم‌های اتریش و الجزایر، در نهایت ایران در رده نهم تیم‌های سوم برتر قرار گرفت و از مسابقات کنار رفت.

در جدول نهایی تیم‌های سوم، کنگو با چهار امتیاز و تفاضل گل مثبت یک در صدر ایستاد و سوئد، غنا، اکوادور، بوسنی، الجزایر و پاراگوئه نیز با چهار امتیاز دیگر سهمیه‌های صعود را به دست آوردند. سنگال نیز با سه امتیاز و تفاضل گل مثبت دو، آخرین تیم صعودکننده از جدول تیم‌های سوم لقب گرفت.

ایران با سه امتیاز، سه تساوی، بدون شکست و تفاضل گل صفر، تنها به دلیل رتبه پایین‌تر نسبت به سایر تیم‌های سوم، از رسیدن به جمع ۳۲ تیم پایانی بازماند؛ اتفاقی که تلخ‌تر از آنجا بود که ملی‌پوشان تا ثانیه‌های پایانی مسابقات روز آخر همچنان شانس صعود داشتند و سرنوشت‌شان به نتایج دیگر دیدارها گره خورده بود.

به این ترتیب، تیم‌های کنگو، سوئد، غنا، اکوادور، بوسنی، الجزایر، پاراگوئه و سنگال به عنوان هشت تیم سوم برتر راهی مرحله حذفی شدند و تیم ملی ایران، با وجود ثبت سه تساوی و شکست‌ناپذیری در مرحله گروهی، از صعود بازماند تا یکی از تلخ‌ترین حذف‌های خود در تاریخ جام جهانی را تجربه کند.

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