تیمهای حذفشده از جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند
با پایان رقابتهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تکلیف تیمهای صعودکننده و حذفشده مشخص شد و ۱۶ تیم از جمله اروگوئه، کره جنوبی، عربستان سعودی، قطر و ازبکستان خیلی زود با این رقابتها خداحافظی کردند.
به گزارش ایلنا، با برگزاری آخرین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، پرونده ۱۶ تیم حاضر در این مرحله بسته شد و این تیمها نتوانستند جواز حضور در مرحله یکشانزدهم نهایی را کسب کنند.
در میان حذفشدگان، نام تیمهای شناختهشدهای مانند اروگوئه، کره جنوبی، عربستان سعودی، اسکاتلند و قطر به چشم میخورد؛ تیمهایی که پیش از آغاز مسابقات امید زیادی به صعود داشتند اما نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.
هایتی نخستین تیمی بود که حذفش از جام جهانی قطعی شد. این تیم پس از شکست ۳ بر صفر مقابل برزیل، خیلی زود شانس ادامه حضور در مسابقات را از دست داد. تونس نیز با سه شکست متوالی و بدون کسب حتی یک امتیاز، یکی از ضعیفترین عملکردهای این دوره را به ثبت رساند.
ترکیه با وجود کسب سه امتیاز، در گروه خود پایینتر از آمریکا، استرالیا و پاراگوئه قرار گرفت و از صعود بازماند. اردن نیز با شکست برابر الجزایر نتوانست به مرحله بعدی راه پیدا کند.
قطر، میزبان سابق جام جهانی، با کسب تنها یک امتیاز از سه مسابقه، یکی دیگر از ناکامان بزرگ مرحله گروهی بود. پاناما نیز بدون کسب امتیاز و حتی بدون گل زده، رقابتها را ترک کرد و یکی از ضعیفترین تیمهای این دوره لقب گرفت.
در ادامه رقابتها، جمهوری چک، کوراسائو، عراق، نیوزیلند، اسکاتلند، اروگوئه، عربستان سعودی، کره جنوبی و ازبکستان نیز با نتایجی که کسب کردند، از صعود به مرحله حذفی بازماندند.
فهرست کامل تیمهای حذفشده از جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
- قطر
- هایتی
- ترکیه
- تونس
- اردن
- پاناما
- جمهوری چک
- کوراسائو
- عراق
- اسکاتلند
- نیوزیلند
- اروگوئه
- عربستان سعودی
- کره جنوبی
- ازبکستان
با پایان مرحله گروهی، رقابتها وارد مرحله حذفی میشود؛ جایی که تنها تیمهای برتر برای رسیدن به جام قهرمانی به رقابت ادامه خواهند داد.