کلمبیا 0 - 0 پرتغال؛ صدر برای کلمبیا
تیمهای ملی کلمبیا و پرتغال در حساسترین دیدار گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجهای که صدرنشینی کلمبیا، صعود پرتغال به عنوان تیم دوم و حضور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله حذفی را قطعی کرد.
به گزارش ایلنا، آخرین دیدارهای گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و در مهمترین مسابقه، تیمهای ملی کلمبیا و پرتغال در ورزشگاه میامی و با قضاوت علیرضا فغانی به تساوی بدون گل رسیدند؛ نتیجهای که باعث شد کلمبیا با حفظ صدر جدول راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شود و پرتغال نیز به عنوان تیم دوم صعود کند.
نیمه نخست این مسابقه با برتری نسبی کلمبیا همراه بود. شاگردان این تیم مالکیت بیشتری روی توپ داشتند و بارها با حملات سریع و پاسهای عمقی، خط دفاع پرتغال را تحت فشار قرار دادند. با این حال، درخشش دیوگو کاستا درون دروازه پرتغال و عملکرد منسجم مدافعان این تیم اجازه نداد فرصتهای کلمبیا به گل تبدیل شود.
پرتغال نیز در ضدحملات خطرناک ظاهر شد، اما نتوانست موقعیتهای خود را به شکل جدی روی دروازه کلمبیا خلق کند و بیشتر تمرکز خود را روی حفظ تعادل دفاعی و کسب امتیاز لازم برای صعود گذاشته بود.
مهمترین صحنه نیمه نخست در واپسین لحظات رقم خورد؛ جایی که داوینسون سانچس موفق شد دروازه پرتغال را باز کند، اما پس از بررسی تصاویر، گل به دلیل آفساید میلیمتری و قرار گرفتن نوک پای مدافع کلمبیا در موقعیت آفساید مردود اعلام شد.
در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید تا کلمبیا با هفت امتیاز صدرنشین گروه K شود. پرتغال نیز با این تساوی جایگاه دوم جدول را حفظ کرد و به مرحله حذفی راه یافت. در دیگر دیدار این گروه، جمهوری دموکراتیک کنگو با پیروزی مقابل ازبکستان، به عنوان یکی از تیمهای صعودکننده راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد و پرونده رقابتهای گروه K بسته شد.