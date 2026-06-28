کنگو ۳-۱ ازبکستان؛ معجزه کنگو در آتلانتا

به گزارش ایلنا، جمهوری دموکراتیک کنگو در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه ۳ بر یک از سد ازبکستان گذشت و با ثبت یک کامبک فراموش‌نشدنی، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به دست آورد. این نخستین صعود کنگو به مرحله حذفی جام جهانی در تاریخ این کشور بود؛ موفقیتی که در دومین حضور آنها در این رقابت‌ها رقم خورد.

سباستین دزابر که تیمش تنها با کسب پیروزی شانس صعود داشت، با تغییر آرایش تاکتیکی وارد میدان شد و سیستم ۲-۴-۴ را جایگزین ترکیب بازی‌های قبلی کرد. بیران چیپنگا نیز برای نخستین بار در این جام از ابتدا به میدان رفت و خیلی زود به یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان زمین تبدیل شد. در سوی مقابل، فابیو کاناوارو با وجود حفظ ساختار تیمش، چهار تغییر در ترکیب اصلی ازبکستان ایجاد کرده بود.

ازبکستان مسابقه را هجومی آغاز کرد و تنها ۲۰ ثانیه پس از شروع بازی توسط الدار شومورودوف به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. با این حال، شاگردان کاناوارو خیلی زود مزد بازی بهتر خود را گرفتند و در دقیقه ۱۰، شومورودوف با ضربه‌ای چیپ و تماشایی دروازه لیونل امپاسی را باز کرد تا ازبکستان از حریف پیش بیفتد.

پس از دریافت گل، کنگو مالکیت توپ را در اختیار گرفت و حملات خود را افزایش داد. چیپنگا بارها از سمت راست خط دفاع ازبکستان را آزار داد و حتی ناتانائل امبوکو موفق شد دروازه حریف را باز کند، اما پس از بازبینی VAR، گل به دلیل خطای مهاجم کنگو مردود اعلام شد.

با وجود برتری در مالکیت، کنگو در خلق موقعیت‌های خطرناک با مشکل مواجه بود و ازبکستان نیز با دفاع منظم و استفاده از ضدحملات، برتری خود را حفظ کرد. حتی در دقایق پایانی نیمه نخست، ارسال خطرناک خامداموف می‌توانست گل دوم را برای ازبک‌ها به همراه داشته باشد، اما واکنش خوب امپاسی مانع از این اتفاق شد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر ازبکستان به پایان برسد.

نیمه دوم اما کاملاً متفاوت آغاز شد. کنگو با پرس شدید و حملات پیاپی، ازبکستان را در زمین خود حبس کرد و دزابر با ورود فیستون مایله به جای سدریک باکامبو، قدرت هجومی تیمش را افزایش داد. چیپنگا همچنان خطرناک‌ترین بازیکن زمین بود و بارها با نفوذهای خود خط دفاع حریف را تحت فشار قرار داد.

فشار مداوم کنگو سرانجام در دقیقه ۶۶ نتیجه داد. روی نفوذ یوان ویسا، خوسانوف در محوطه جریمه مرتکب خطا شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. خود ویسا پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق، بازی را به تساوی کشاند.

پس از این گل، جریان مسابقه کاملاً به سود نماینده آفریقا تغییر کرد. کنگو با اعتمادبه‌نفس بیشتری حمله کرد و دزابر با انجام چند تعویض هجومی، تیمش را برای رسیدن به گل برتری آماده کرد.

در دقیقه ۸۱، تلاش‌های کنگو به ثمر نشست. شوت الیا پس از برخوردهای متوالی در محوطه جریمه مقابل پای فیستون مایله قرار گرفت و این مهاجم با ضربه‌ای فنی، توپ را از بالای سر نعمتوف عبور داد تا کامبک کنگو کامل شود و ورزشگاه آتلانتا غرق در شادی شود.

ازبکستان در دقایق پایانی برای جبران نتیجه پیش کشید، اما همین موضوع فضاهای بیشتری در اختیار کنگو قرار داد. در وقت‌های تلف‌شده، یوان ویسا با یک ضربه زمینی دقیق گل سوم را به ثمر رساند تا خیال هواداران از پیروزی و صعود تاریخی راحت شود.

با این نتیجه، جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد؛ صعودی که هم‌زمان باعث حذف کره جنوبی از رقابت‌ها نیز شد. این موفقیت، بهترین عملکرد تاریخ فوتبال کنگو در جام جهانی به شمار می‌رود؛ تیمی که آخرین حضورش در این مسابقات به سال ۱۹۷۴ و دوران حضور با نام زئیر بازمی‌گشت.

در سوی دیگر، ازبکستان با وجود شکست و حذف، در نخستین تجربه حضور خود در جام جهانی عملکردی قابل احترام ارائه کرد. شاگردان فابیو کاناوارو تا آخرین لحظه برای حفظ برتری و سپس جبران نتیجه جنگیدند، اما در نهایت تجربه و فشار هجومی کنگو مانع از خلق یک شگفتی دیگر برای نماینده فوتبال آسیا شد.

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