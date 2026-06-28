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زیدان از بازی حساس برای ایران کنار گذاشته شد

زیدان از بازی حساس برای ایران کنار گذاشته شد
کد خبر : 1805294
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در آستانه دیدار حساس الجزایر با اتریش، دروازه‌بان جوان این تیم، لوکا زیدان، به دلیل عملکرد ضعیف در دو بازی گذشته، از ترکیب اصلی خارج شد و اوسا ما بنبوت جایگزین او خواهد بود.

به گزارش ایلنا، لوکا زیدان که در دو دیدار ابتدایی تیم ملی الجزایر برابر آرژانتین و اردن نتوانسته بود انتظارات را برآورده کند، در بازی سوم مرحله گروهی جام جهانی به نیمکت منتقل شده است. این تغییر دروازه‌بان در حالی صورت می‌گیرد که الجزایر برای صعود به مرحله حذفی نیاز مبرمی به کسب حداقل یک امتیاز در این دیدار دارد.

در خط میانی، نبیل بنتالب با حوسم عوار هم‌تیمی خواهد شد و مثلث هجومی ریاض محرز، ابراهیم مازا و فارس چایبی پشت سر امین گویری قرار خواهند گرفت. الجزایر در حال حاضر با ۳ امتیاز در رده سوم گروه خود قرار دارد و برای صعود به مرحله بعد، باید در این دیدار به پیروزی برسد یا حداقل یک امتیاز کسب کند.

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