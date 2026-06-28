مودریچ، پیرترین پاسور تاریخ جام جهانی شد

به گزارش ایلنا، مودریچ با ارسال یک کرنر در دقیقه ۸۳، گل پیروزی‌بخش ولایشیچ را فراهم کرد و به تیم ملی کرواسی کمک کرد تا به مقام دوم گروه L دست یابد. این عملکرد نه تنها پیروزی را برای کرواسی به ارمغان آورد، بلکه مودریچ را به عنوان پیرترین پاسور تاریخ جام جهانی معرفی کرد.

این هافبک با تجربه، در سن ۴۰ سال و ۲۹۱ روز، موفق به ثبت این رکورد شد و از سال ۱۹۶۶ که این آمار ثبت شده، هیچ بازیکنی در این سن و سال نتوانسته بود چنین عملکردی داشته باشد. مودریچ همچنین به عنوان چهارمین بازیکن مسن‌ترین جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته می‌شود که در این لیست، کریگ گوردون از اسکاتلند، کریستیانو رونالدو از پرتغال و گیلرمو اوچوا از مکزیک در رده‌های بالاتر قرار دارند.

انتهای پیام/