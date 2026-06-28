حمله کارلوس کی روش به فیفا بعد از صعود
سرمربی تیم ملی فوتبال غنا به انتقاد از فرمت جدید جام جهانی پرداخت و تأکید کرد که تأثیرات مالی بر تصمیمات فوتبال، کیفیت این رقابتها را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا، کارلوس کیروش، سرمربی غنا که تیمش به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم به مرحله حذفی جام جهانی راه یافته، در مورد تعداد نمایندگان آفریقا در این مرحله و دلایل آن صحبت کرد. او گفت: «پول در فوتبال حرف اول را میزند و وقتی تصمیمات تحت تأثیر پول قرار میگیرند، کیفیت بازیها تغییر میکند.»
کیروش همچنین به افزایش تعداد تیمها به ۴۸ در این دوره اشاره کرد و گفت که این موضوع باعث میشود برخی از رقابتها و انتخابیها از اهمیت خود بیفتند. او افزود: «در اروپا و آمریکای جنوبی، تقریباً همه تیمها به راحتی صعود میکنند و این باعث میشود که رقابتها از معنا بیفتند. به نظر من، باید تعداد تیمها را کاهش داد تا ارزش و رقابتپذیری انتخابیها حفظ شود.»
این سرمربی با ابراز نگرانی از اینکه فرمت جدید ممکن است باعث کاهش جذابیت جام جهانی شود، گفت: «من نگرانم که این تغییرات باعث شود این رقابت به یک مسابقه عادی تبدیل شود و ارزش آن کاهش یابد. این موضوع نیاز به بحث و بررسی دارد.»