انگلیس 2-0 پاناما: صدرنشینی انگلیس با درخشش بلینگام

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد پاناما عبور کند و با کسب هفت امتیاز، بالاتر از کرواسی در صدر جدول گروه L قرار بگیرد. سه‌شیرها اگرچه در نیمه نخست برای شکستن مقاومت حریف با دشواری روبه‌رو بودند، اما در نیمه دوم با نمایش برتر خود دو گل به ثمر رساندند تا صعودی مقتدرانه را جشن بگیرند.

پاناما برخلاف پیش‌بینی‌ها مسابقه را هجومی آغاز کرد و تنها ۱۰ ثانیه پس از سوت آغاز، نخستین ضربه در چارچوب را روانه دروازه جردن پیکفورد کرد، اما سنگربان انگلیس بدون مشکل توپ را مهار کرد. این حمله زودهنگام، تنها غافلگیری پانامایی‌ها بود و پس از آن، شاگردان توماس توخل کنترل کامل مسابقه را در اختیار گرفتند.

انگلیس با تکیه بر مالکیت توپ و تحرک بالای مارکوس رشفورد و بوکایو ساکا بارها به محوطه جریمه حریف نزدیک شد، اما درخشش اورلاندو موسکرا، دروازه‌بان پاناما، مانع از باز شدن دروازه تیمش شد. موسکرا در نیمه نخست چند واکنش مهم داشت و اجازه نداد حملات انگلیس به گل تبدیل شود تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

در حالی که همزمان کرواسی مقابل غنا به برتری رسیده بود و انگلیس برای صدرنشینی تنها به پیروزی نیاز داشت، سه‌شیرها نیمه دوم را با فشار بیشتری آغاز کردند. رشفورد با حرکات انفجاری خود بارها خط دفاع پاناما را به هم ریخت و هری کین نیز در دقیقه ۵۷ صاحب نخستین فرصت جدی خود شد، اما موسکرا یک بار دیگر با واکنشی مناسب دروازه تیمش را نجات داد.

سرانجام مقاومت پاناما در دقیقه ۶۲ شکسته شد. بوکایو ساکا کرنری دقیق روی دروازه ارسال کرد و جود بلینگام با ضربه‌ای تماشایی توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا انگلیس به گل نخست مسابقه دست پیدا کند.

تنها پنج دقیقه بعد، ستاره جوان رئال مادرید بار دیگر نقش کلیدی خود را نشان داد. بلینگام روی یک توپ بلند با هوشمندی زمینه را برای هری کین فراهم کرد و کاپیتان انگلیس با ضربه سری دقیق اختلاف را به دو گل افزایش داد. این گل علاوه بر تثبیت پیروزی انگلیس، یک رکورد مهم را نیز برای کین به همراه داشت؛ او با این گل به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلیس در رقابت‌های جام جهانی را به دست آورد.

پس از دو گل، توماس توخل با چند تعویض متوالی به بازیکنان اصلی خود استراحت داد تا آن‌ها را برای مرحله حذفی آماده نگه دارد. با این وجود، پاناما در دقایق پایانی روی ضدحملات چند بار خط دفاع انگلیس را تحت فشار قرار داد. فاجاردو حتی موفق شد توپ را وارد دروازه پیکفورد کند، اما کمک‌داور بلافاصله پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد و بازبینی تصاویر نیز صحت این تصمیم را تأیید کرد.

در سوی مقابل، نونی مادوئکه و مارکوس رشفورد فرصت‌های مناسبی برای به ثمر رساندن گل سوم داشتند، اما واکنش‌های خوب موسکرا مانع از سنگین‌تر شدن شکست پاناما شد. دروازه‌بان این تیم، با وجود دریافت دو گل، یکی از بهترین بازیکنان زمین بود و بارها تیمش را از فروپاشی نجات داد.

در نهایت، انگلیس با برتری ۲ بر صفر، مرحله گروهی را با هفت امتیاز و صدرنشینی به پایان رساند و حالا باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف سنگال برود. کرواسی نیز با پیروزی همزمان مقابل غنا، به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شد.

در مقابل، پاناما با سه شکست متوالی، بدون کسب حتی یک امتیاز و بدون به ثمر رساندن حتی یک گل، به کار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ پایان داد. این تیم همچنین به نخستین تیم در ۱۶ سال اخیر تبدیل شد که مرحله گروهی جام جهانی را بدون گل زده به پایان می‌رساند؛ آماری که تلخی حذف زودهنگام نماینده آمریکای مرکزی را دوچندان کرد.

نمایش منسجم شاگردان توماس توخل، درخشش جود بلینگام در نقش رهبر خط میانی و ادامه رکوردشکنی هری کین، باعث شد انگلیس با اعتمادبه‌نفسی بالا به مرحله حذفی برسد؛ جایی که سه‌شیرها امیدوارند این بار طلسم سال‌های اخیر را بشکنند و برای فتح جام جهانی گام‌های بلندتری بردارند.

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