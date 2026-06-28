کره جنوبی از جام جهانی حذف شد
با شکست ازبکستان و غنا، کره جنوبی جدیدترین حذف شده قطعی جام جهانی لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که دو نماینده آسیا پیش از دیدارهای پایانی از شانس صعود به عنوان تیم سوم برخوردار بودند، با شکست غنا و ازبکستان، کره جنوبی به صورت رسمی از جام جهانی حذف شد.
با این شرایط اکنون کره جنوبی باید همانند ازبکستان، قطر، عربستان بلیت برگشت را بگیرد و جام جهانی را ترک کند.
تیم ملی ایران همچنان شانس آخر خود را دنبال میکند و در انتظار مشخص شدن تکلیف نتیجه دیدار اتریش و الجزایر است. جایی که شکست هر کدام میتواند شاگردان امیر قلعه نویی را به جام برگرداند و تنها نتیجه تساوی بلیت برگشت را در اختیار ایران قرار خواهد داد.