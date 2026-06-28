به گزارش ایلنا، تیم ملی کرواسی در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه ۲ بر یک از سد غنا گذشت و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد. هرچند کروات‌ها برای صعود تنها به یک امتیاز نیاز داشتند، اما بار دیگر نشان دادند که فلسفه فوتبال این تیم بر پایه کسب پیروزی شکل گرفته و حتی در شرایطی که تساوی نیز کافی است، از حمله دست نمی‌کشند.

دیدار با ریتمی آرام آغاز شد و در دقایق ابتدایی، هیچ‌یک از دو تیم ریسک زیادی برای حمله انجام ندادند. نبرد بیشتر در میانه میدان دنبال می‌شد و موقعیت خطرناکی روی دروازه‌ها ایجاد نشد، اما کرواسی به تدریج کنترل بازی را در اختیار گرفت و نخستین زنگ خطر را در دقیقه ۱۷ به صدا درآورد. توپ‌گیری در زمین خودی و ضدحمله سریع با حرکت آنته بودیمیر، نیکولا ولاشیچ را در موقعیت شوت‌زنی قرار داد، اما ضربه او پس از برخورد به تیرک دروازه راهی به گل پیدا نکرد.

پس از آن، شاگردان زلاتکو دالیچ نبض مسابقه را در اختیار گرفتند و با هدایت لوکا مودریچ، حملات خود را از میانه میدان طراحی کردند. کاپیتان ۴۰ ساله کرواسی با ارسال چند ضربه ایستگاهی خطرناک، بارها خط دفاع غنا را تحت فشار قرار داد. ابتدا ضربه سر مارین پونگراچیچ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت و دقایقی بعد نیز ایوان پریشیچ با ضربه‌ای دقیق، دروازه‌بان غنا را به واکنش وادار کرد.

سرانجام فشار کرواسی در حوالی دقیقه ۳۰ به نتیجه رسید. پتار سوچیچ با شوتی زمینی و قدرتمند از پشت محوطه جریمه، که پس از برخورد به پای مدافع غنا تغییر مسیر داد، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا کرواسی با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

غنا در نیمه نخست نمایش چندان امیدوارکننده‌ای نداشت و تنها موقعیت جدی این تیم، شوت آنتوان سمنیو بود که با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. اما با آغاز نیمه دوم، ورود عبدالفتاح فاتاوو و اوپونگ، چهره این تیم را تغییر داد و غنا با انرژی بیشتری بازی را دنبال کرد.

فشار نماینده آفریقا سرانجام به گل تساوی انجامید. روی یک ضربه ایستگاهی و پس از بررسی صحنه توسط VAR، داور گل دریک لوکاسن را تأیید کرد تا نتیجه مسابقه به تساوی کشیده شود. این گل برای دقایقی شرایط گروه را پیچیده کرد و حتی کرواسی را در آستانه از دست دادن جایگاه صعود قرار داد.

با این حال، تجربه بازیکنان کرواسی بار دیگر تفاوت را رقم زد. لوکا مودریچ که در تمام طول مسابقه مغز متفکر تیمش بود، در دقیقه ۸۳ کرنری دقیق روی دروازه ارسال کرد و نیکولا ولاشیچ با ضربه سری دقیق، گل دوم و پیروزی‌بخش کرواسی را به ثمر رساند؛ گلی که صعود شاگردان دالیچ را قطعی کرد.

کرواسی با این پیروزی، به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد و یک بار دیگر ثابت کرد که در تورنمنت‌های بزرگ، تجربه و شخصیت برنده این تیم همچنان برگ برنده اصلی آن است. در سوی مقابل، غنا با وجود این شکست، به لطف قرار گرفتن در جمع بهترین تیم‌های سوم، توانست جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کند و همچنان به ماجراجویی خود در جام جهانی ادامه دهد.

درخشش دوباره لوکا مودریچ، که با وجود ۴۰ سال سن همچنان رهبر بی‌چون‌وچرای کرواسی است، مهم‌ترین نکته این مسابقه بود. کاپیتان کروات‌ها با یک پاس گل، مدیریت جریان مسابقه و نقش کلیدی در سازماندهی حملات، بار دیگر نشان داد که سن برای او تنها یک عدد است و همچنان یکی از تأثیرگذارترین هافبک‌های فوتبال جهان به شمار می‌رود.

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