آلفونسو دیویس آماده برای حضور در مرحله حذفی جام جهانی

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی کانادا، جس مارش، در کنفرانس خبری اخیر خود اعلام کرد که دیویس پس از بهبودی از مصدومیت، آماده است تا به هم‌تیمی‌هایش کمک کند. او همچنین به جزئیات روند بهبودی دیویس اشاره کرد و گفت که این بازیکن ممکن است در بازی روز یکشنبه (۲۸) برابر آفریقای جنوبی، اولین حضور خود در این رقابت‌ها را تجربه کند.

مارش در ادامه افزود: «دیویس در طول این مدت سختی‌های زیادی را متحمل شد و دیدن بازی‌ها از بیرون برایش دشوار بود. اما حالا او آماده است. ما قبل از بازی قبلی گفت‌وگویی داشتیم و او ابراز تمایل کرد که به میدان برود. دیدن بهترین بازیکن‌مان که باید منتظر بماند، برای ما نیز سخت بود، اما این تصمیم به خاطر سلامتی و آینده او بود.»

آلفونسو دیویس در طول دوران مصدومیت از کمک یک مربی خصوصی بهره‌مند شد و در این باره گفت: «ماتیاس فوق‌العاده بود. او در روند بهبودی‌ام کمک شایانی کرد و من را به فرم ایده‌آل بازگرداند.»

تیم ملی کانادا در سه بازی مرحله گروهی، یک بازی را در تورنتو و دو بازی را در ونکوور برگزار کرد و حمایت بی‌نظیری از سوی هواداران در سراسر کشور دریافت کرد. این اولین بار است که تیم کانادا به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرده و مارش بر اهمیت اتحاد و همبستگی بازیکنان در این موفقیت تأکید کرد: «در تیم ملی کانادا، ما گروهی متعهدتر از هر تیم دیگری که تا به حال در آن بوده‌ام، داریم. در روز بازی، آن‌ها تمام تلاش خود را برای نشان دادن این تعهد به کار می‌گیرند.»

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