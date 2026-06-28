بارسلونا به دنبال جذب دوشان ولاهوویچ

به گزارش ایلنا، بارسلونا در نظر دارد تا با جذب مهاجمی با کیفیت، جای خالی لواندوفسکی را پر کند. دوشان ولاهوویچ که قراردادش با یوونتوس در تاریخ ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد، گزینه‌ای جذاب برای این باشگاه به شمار می‌رود. او به بارسلونا اعلام کرده که تمایل دارد به این تیم ملحق شود و این انتقال می‌تواند به عنوان یک فرصت مناسب برای بارسلونا تلقی شود.

در شرایطی که بارسلونا به دنبال جذب یک مهاجم اصلی است، ولاهوویچ می‌تواند به عنوان یک گزینه جایگزین برای فرران تورس که وضعیت نامشخصی دارد، مطرح شود. این مهاجم صرب به دنبال قراردادی با دستمزد سالانه حدود ۸ میلیون یورو و یک حق انتقال ۱۵ میلیون یورویی است.

یوونتوس نیز به دنبال تمدید قرارداد با ولاهوویچ است، اما تا کنون پاسخی از سوی او و پدرش که به عنوان نماینده‌اش عمل می‌کند، دریافت نکرده است. در صورتی که این مهاجم به بارسلونا نپیوندد، احتمال پیوستنش به باشگاه‌های دیگری مانند بایرن مونیخ، بشیکتاش و اتلتیکو مادرید نیز وجود دارد.

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