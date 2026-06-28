مودریچ رکورد ۶۰ ساله را با پاس گل تاریخی شکست
لوکا مودریچ با یک پاس گل حیاتی، شانس ادامه حضورش در تیم ملی کرواسی را افزایش داد. این بازیکن با کمک خود، تیمش را به پیروزی ۲ بر ۱ مقابل غنا رساند و به مرحله بعدی رقابتها صعود کرد.
به گزارش ایلنا، مودریچ در این بازی با ارسال یک ضربه کرنر در دقیقه ۳۸ نیمه دوم، پاس گل را برای ولشیک فراهم کرد. در آن لحظه، بازی با نتیجه ۱-۱ در حال پیگیری بود و این نتیجه کرواسی را در رده سوم گروه قرار میداد.
طبق آمار، مودریچ با ۴۰ سال و ۲۹۱ روز سن، به عنوان پیرترین بازیکن تاریخ از سال ۱۹۶۶ موفق به ارائه پاس گل در جامهای جهانی شده است. این موفقیت، امیدهای او را برای ادامه حضور در تیم ملی کرواسی زنده نگه داشته، چرا که مودریچ پیشتر اعلام کرده بود که این جام جهانی آخرین حضورش در تیم ملی خواهد بود.
با این پیروزی، مودریچ تعداد بازیهای خود برای کرواسی را به ۲۰۱ رساند و به عنوان رکورددار این تیم شناخته میشود. او در دو جام جهانی اخیر، نقش کلیدی در کسب عنوان نایب قهرمانی در سال ۲۰۱۸ و صعود به نیمهنهایی در سال ۲۰۲۲ ایفا کرده است.