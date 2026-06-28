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پیام احساسی تیم پین پس از حذف نیوزیلند از جام جهانی

پیام احساسی تیم پین پس از حذف نیوزیلند از جام جهانی
کد خبر : 1805280
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تیم پین، بازیکن نیوزیلندی، پس از حذف تیمش از جام جهانی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از حمایت‌های طرفداران و جامعه لاتین‌امریکایی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، این بازیکن پس از شکست سنگین ۵-۱ مقابل بلژیک و حذف از رقابت‌ها، در حساب اینستاگرام خود که ۵.۹ میلیون دنبال‌کننده دارد، احساسات خود را با طرفدارانش به اشتراک گذاشت. او با ابراز افتخار از عملکرد تیمش، نوشت: «این دردناک است. اما نمی‌توانم بیشتر از این به این گروه افتخار کنم.»

پین در ادامه به هم‌تیمی‌هایش گفت: «این یک افتخار بود. هر یک از شما تمام تلاش خود را کردید.» او همچنین از کادر فنی و افرادی که در پشت صحنه کار می‌کنند، تشکر کرد و افزود: «هیچ‌کدام از این‌ها بدون شما ممکن نبود.»

این بازیکن به طرفداران نیوزیلند نیز اشاره کرد و گفت: «به همه طرفداران نیوزیلند، هر جا که باشید، واقعاً حمایت شما را احساس کردیم.» ی

پین نوشت: «این تورنمنت به من نشان داد که فوتبال مردم را به شیوه‌هایی متصل می‌کند که هرگز تصور نمی‌کردم و این برای من بسیار مهم است.»

در پایان، او با ابراز محبت به خانواده‌اش گفت: «آن‌ها همیشه در کنار من هستند، چه اتفاقی بیفتد. دوستتان دارم.» و با جمله‌ای که احساسش را پس از حذف بیان می‌کند، نوشت: «به داشتن عنوان یک آل وایت افتخار می‌کنم.»

انتهای پیام/
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