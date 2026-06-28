پیام احساسی تیم پین پس از حذف نیوزیلند از جام جهانی
تیم پین، بازیکن نیوزیلندی، پس از حذف تیمش از جام جهانی با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، از حمایتهای طرفداران و جامعه لاتینامریکایی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، این بازیکن پس از شکست سنگین ۵-۱ مقابل بلژیک و حذف از رقابتها، در حساب اینستاگرام خود که ۵.۹ میلیون دنبالکننده دارد، احساسات خود را با طرفدارانش به اشتراک گذاشت. او با ابراز افتخار از عملکرد تیمش، نوشت: «این دردناک است. اما نمیتوانم بیشتر از این به این گروه افتخار کنم.»
پین در ادامه به همتیمیهایش گفت: «این یک افتخار بود. هر یک از شما تمام تلاش خود را کردید.» او همچنین از کادر فنی و افرادی که در پشت صحنه کار میکنند، تشکر کرد و افزود: «هیچکدام از اینها بدون شما ممکن نبود.»
این بازیکن به طرفداران نیوزیلند نیز اشاره کرد و گفت: «به همه طرفداران نیوزیلند، هر جا که باشید، واقعاً حمایت شما را احساس کردیم.» ی
پین نوشت: «این تورنمنت به من نشان داد که فوتبال مردم را به شیوههایی متصل میکند که هرگز تصور نمیکردم و این برای من بسیار مهم است.»
در پایان، او با ابراز محبت به خانوادهاش گفت: «آنها همیشه در کنار من هستند، چه اتفاقی بیفتد. دوستتان دارم.» و با جملهای که احساسش را پس از حذف بیان میکند، نوشت: «به داشتن عنوان یک آل وایت افتخار میکنم.»