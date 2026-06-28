هری کین، آقای گل جدید تاریخ انگلیس در جام جهانی

به گزارش ایلنا، کین با گلزنی در این مسابقه، تعداد گل‌های خود در جام جهانی را به عدد ۱۱ رساند و با این عملکرد، رکورد گری لینه‌کر را شکست. این دیدار که در نیویورک برگزار شد، به پیروزی ۲-۰ انگلیس انجامید و این تیم را به عنوان صدرنشین گروه L معرفی کرد.

کین که ۳۲ سال دارد، در جام جهانی ۲۰۱۸ موفق به کسب کفش طلا با زدن ۶ گل شد و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز ۲ گل به ثمر رساند. او در این دوره از مسابقات نیز ۳ گل زده که ۲ گل آن‌ها به کرواسی و یک گل به پاناما تعلق دارد. جالب است که کین در برابر پاناما موفق به زدن ۴ گل از ۱۱ گل خود در جام جهانی شده است.

گری لینه‌کر، که رکورد قبلی را در اختیار داشت، در جام جهانی ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ به ترتیب ۶ و ۴ گل به ثمر رساند و از آن زمان این رکورد پابرجا بود. در حال حاضر، کین با گل‌هایش در رده مشترک با ساندور کوچیس و یورگن کلینزمن قرار دارد، در حالی که پیش از او، نام‌هایی چون پله، ژست فونتین، گرد مولر، رونالدو، میروسلاو کلوزه، کیلیان امباپه و لیونل مسی با گل‌های بیشتری در این لیست قرار دارند.

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