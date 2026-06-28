به گزارش ایلنا، زلاتکو دالیچ در کنفرانس خبری پس از بازی، گفت که تیمش تحت فشار انتقادات زیادی قرار دارد و از رفتار برخی رسانه‌ها و افکار عمومی تعجب کرده است. او در این باره اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که رقابتی برای بدگویی درباره ما وجود دارد.»

دالیچ در ادامه به صحبت‌هایش با بازیکنان قبل از بازی اشاره کرد و افزود: «به آن‌ها گفتم که نسبت به این تیم بی‌اعتمادی زیادی وجود دارد. این تیم حتی اگر تمام بازی‌ها را ببازد، شایسته احترام است.»

سرمربی کرواسی همچنین به نسل فعلی بازیکنان اشاره کرد و گفت که این تیم باید به خاطر دستاوردهایش مورد تقدیر قرار گیرد. او با اشاره به حمایت هواداران، تأکید کرد: «این انتقادات واقعاً ضروری نیست و تأسف‌بار است. این تیم باید مورد محبت قرار گیرد، چه برنده باشد و چه بازنده.»

با این پیروزی، کرواسی به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد و اکنون منتظر مشخص شدن حریفش از گروه K است که بین پرتغال و کلمبیا خواهد بود. دالیچ در پایان گفت: «ما توانستیم بر تمام مشکلات غلبه کنیم و امروز بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم.»

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