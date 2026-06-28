انتقاد آلن شیرر از عملکرد دو ستاره بزرگ انگلیس

به گزارش ایلنا، در دیدار پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی انگلیس با نتیجه ۲-۰ پاناما را شکست داد. این پیروزی به لطف گل و پاس گل جود بلینگهام در نیمه دوم به دست آمد، اما شیرر معتقد است که راشفورد و ساکا در نیمه اول نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.

شیرر در برنامه‌ای رادیویی گفت: «من آمار را ندیده‌ام، اما با چشمانم می‌بینم که راشفورد و ساکا در بسیاری از حرکات تیم ملی حضور داشتند، اما نتوانستند به اندازه کافی از این موقعیت‌ها بهره ببرند.» او همچنین به ناامیدی خود از عملکرد این دو بازیکن در دقایق ابتدایی بازی اشاره کرد.

تیم ملی انگلیس در این مسابقه با مشکلاتی در ایجاد موقعیت‌های گل مواجه بود و به گفته کارشناسان، بازیکنان کناری نتوانستند به خوبی عمل کنند. گری نویل، کارشناس دیگر، گفت: «ما در ایجاد موقعیت‌های گل به شدت مشکل داریم و شاید نیاز باشد که دو مهاجم به زمین بیاوریم و تغییراتی در تاکتیک ایجاد کنیم.»

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