واکنش هری کین به رکورد ویژه با پیراهن انگلیس

به گزارش ایلنا، کین در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی لندن درباره این موفقیت گفت: «این یک دلیل برای افتخار است. قبل از شروع این تورنمنت، من گفتم که جام جهانی بزرگترین رقابتی است که به عنوان بازیکنان حرفه‌ای در آن شرکت می‌کنیم؛ بنابراین، رسیدن به ۱۱ گل حس افتخار را به همراه دارد.»

این مهاجم ۳۲ ساله همچنین به دشواری در پذیرش این موفقیت اشاره کرد و افزود: «همیشه سخت است که همه این‌ها را بپذیریم. فقط می‌خواهم از این لحظه با تیم لذت ببرم و از اینکه در اوج هستیم، خوشحال باشم. هرگز این لحظات را به عنوان چیزی تضمینی نمی‌بینم. این یک رکورد مهم دیگر است و امیدوارم آخرین رکورد در این تورنمنت نباشد.»

کین با سه گل در این دوره از جام جهانی در حال رقابت برای عنوان آقای گلی است، در حالی که لیونل مسی با پنج گل در صدر قرار دارد. او در ادامه گفت: «آن‌ها شروع قوی داشتند. مسی پنج گل زده و هالند و امباپه چهار گل دارند. سعی می‌کنم به آن‌ها فکر نکنم. می‌دانم که شما (رسانه‌ها) مرا با آن‌ها مقایسه می‌کنید؛ این‌گونه است که کار می‌کند. اما بعد از اینکه در بازی قبلی نتوانستم گل بزنم، به عنوان یک مهاجم، می‌خواستم هر چه سریع‌تر دوباره گلزنی کنم.»

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