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استعفای سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از ناکامی در جام جهانی

استعفای سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از ناکامی در جام جهانی
کد خبر : 1805275
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تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۲۶ نتوانست انتظارات را برآورده کند و این موضوع منجر به استعفای سرمربی این تیم شد. اسکاتلند با کسب تنها ۳ امتیاز از ۳ بازی، از صعود به مرحله حذفی بازماند.

به گزارش ایلنا، استیو کلارک، سرمربی ۶۲ ساله تیم ملی اسکاتلند، پس از ناکامی در این مسابقات، از سمت خود استعفا داد. فدراسیون فوتبال اسکاتلند اعلام کرد که کلارک پس از هفت سال هدایت این تیم، به دلیل عملکرد ضعیف در جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

عملکرد اسکاتلند در این مسابقات فراتر از نتایج، ناامیدکننده بود. این تیم در بازی اول خود با نتیجه ۱-۰ مقابل هایتی پیروز شد، اما در نیمه دوم به شدت تحت فشار قرار گرفت و شانس تساوی را به حریف خود داد. در بازی دوم نیز با نتیجه ۱-۰ مقابل مراکش شکست خورد و نتوانست به دروازه حریف نزدیک شود. در نهایت، در دیدار با برزیل، با اشتباهات دفاعی خود، شانس تساوی را از دست دادند و به این ترتیب از دور مسابقات کنار رفتند.

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