استعفای سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از ناکامی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، استیو کلارک، سرمربی ۶۲ ساله تیم ملی اسکاتلند، پس از ناکامی در این مسابقات، از سمت خود استعفا داد. فدراسیون فوتبال اسکاتلند اعلام کرد که کلارک پس از هفت سال هدایت این تیم، به دلیل عملکرد ضعیف در جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

عملکرد اسکاتلند در این مسابقات فراتر از نتایج، ناامیدکننده بود. این تیم در بازی اول خود با نتیجه ۱-۰ مقابل هایتی پیروز شد، اما در نیمه دوم به شدت تحت فشار قرار گرفت و شانس تساوی را به حریف خود داد. در بازی دوم نیز با نتیجه ۱-۰ مقابل مراکش شکست خورد و نتوانست به دروازه حریف نزدیک شود. در نهایت، در دیدار با برزیل، با اشتباهات دفاعی خود، شانس تساوی را از دست دادند و به این ترتیب از دور مسابقات کنار رفتند.

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