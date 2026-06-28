سرمربی آفریقای جنوبی: با کانادا حتی یک ثانیه آرامش نخواهیم داشت

به گزارش ایلنا، بروس در کنفرانس خبری پیش از بازی اظهار داشت: «کانادا تیمی بسیار فیزیکی است. آن‌ها از دقیقه اول تا پایان ۹۰ دقیقه به دنبال پیروزی هستند و ما حتی یک ثانیه آرامش نخواهیم داشت زیرا آن‌ها همیشه در حال فشار به توپ هستند.»

وی همچنین تأکید کرد که تیم ملی آفریقای جنوبی، معروف به بافانا بافانا، به هیچ وجه به دستاوردهای خود در این مسابقات راضی نیست و با تمام قوا به دنبال پیروزی مقابل کانادا خواهد بود. بروس افزود: «همه می‌خواهند فردا برای پیروزی بازی کنند. ما در حال ساخت تاریخ هستیم، اما تصور کنید که برای بافانا بافانا صعود به مرحله سوم چه معنایی خواهد داشت.»

سرمربی آفریقای جنوبی به سختی‌های رسیدن به این مرحله اشاره کرد و گفت: «رسیدن به این نقطه در مسابقات بسیار دشوار بوده و نیاز به تغییراتی داشت که در ابتدا با انتقادات مواجه شد. من بازیکنانی از تیم‌های کوچک و دسته پایین‌تر را دعوت می‌کردم و برخی می‌گفتند که باید به بازیکنان تیم‌های بزرگ اعتماد کنم.»

بروس همچنین به چالش‌های سفر و تغییر زمان‌زبان‌ها در طول مسابقات اشاره کرد و گفت: «این موضوع برای تیم بسیار خسته‌کننده است، اما حضور در این تورنمنت‌ها برای ما بسیار مهم است زیرا این تجربه‌ای کاملاً متفاوت است.»

وی در پایان تأکید کرد: «فردا ما برای پیروزی در ۹۰ دقیقه می‌جنگیم، همان‌طور که در بازی‌های قبلی انجام دادیم، و نشان خواهیم داد که می‌توانیم نتیجه مثبتی کسب کنیم و به مرحله بعدی صعود کنیم.» بروس در مورد اینکه آیا این آخرین جام جهانی‌اش به عنوان سرمربی خواهد بود، اظهارنظر نکرد.

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