بارسلونا برای کمک به ونزوئلا دست به کار شد
باشگاه بارسلونا به سرعت به بحران انسانی ناشی از زلزله اخیر در ونزوئلا واکنش نشان داد و اقدام به جمعآوری کمکهای مالی برای حمایت از آسیبدیدگان این فاجعه کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا از طریق وبسایت رسمی و شبکههای اجتماعی خود اعلام کرد که یک کمپین جمعآوری کمکهای مالی را برای پاسخ به وضعیت اضطراری در این کشور آمریکای جنوبی آغاز کرده است. این زلزله میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به کمک فوری را افزایش داده است.
این باشگاه و بنیاد آن، به منظور تقویت اقدامات سازمانهای انسانی که به طور معمول در این زمینه فعالیت میکنند، مبلغ ۱۰۰ هزار یورو به عنوان کمک اولیه اختصاص دادهاند. این منابع به سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات اضطراری، حفاظت از کودکان، تأمین آب شرب، غذا، بهداشت و آموزش فعالیت میکنند، اختصاص خواهد یافت.
بنیاد بارسلونا همچنین از تمامی اعضا، هواداران و شرکتها دعوت کرده است تا به این کمپین انسانی بپیوندند و در جمعآوری کمکها مشارکت کنند. این کمکها از طریق سازمانهای انسانی معتبر و با تجربه به دست افرادی که به شدت نیازمند هستند، خواهد رسید.
از تاریخ ۱ تیر، بارسلونا مکانیزم گردونهای برای تسهیل مشارکت جامعه هواداری خود در نقاط فروش مختلف باشگاه راهاندازی خواهد کرد. افرادی که خریدی انجام میدهند، میتوانند با گرد کردن مبلغ، به این کمپین کمک کنند و تمامی وجوه جمعآوری شده به اقدامات انسانی مربوط به ونزوئلا اختصاص خواهد یافت.