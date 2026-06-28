خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارسلونا برای کمک به ونزوئلا دست به کار شد

بارسلونا برای کمک به ونزوئلا دست به کار شد
کد خبر : 1805273
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه بارسلونا به سرعت به بحران انسانی ناشی از زلزله اخیر در ونزوئلا واکنش نشان داد و اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از آسیب‌دیدگان این فاجعه کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا از طریق وب‌سایت رسمی و شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرد که یک کمپین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای پاسخ به وضعیت اضطراری در این کشور آمریکای جنوبی آغاز کرده است. این زلزله میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به کمک فوری را افزایش داده است.

این باشگاه و بنیاد آن، به منظور تقویت اقدامات سازمان‌های انسانی که به طور معمول در این زمینه فعالیت می‌کنند، مبلغ ۱۰۰ هزار یورو به عنوان کمک اولیه اختصاص داده‌اند. این منابع به سازمان‌هایی که در زمینه ارائه خدمات اضطراری، حفاظت از کودکان، تأمین آب شرب، غذا، بهداشت و آموزش فعالیت می‌کنند، اختصاص خواهد یافت.

بنیاد بارسلونا همچنین از تمامی اعضا، هواداران و شرکت‌ها دعوت کرده است تا به این کمپین انسانی بپیوندند و در جمع‌آوری کمک‌ها مشارکت کنند. این کمک‌ها از طریق سازمان‌های انسانی معتبر و با تجربه به دست افرادی که به شدت نیازمند هستند، خواهد رسید.

از تاریخ ۱ تیر، بارسلونا مکانیزم گردونه‌ای برای تسهیل مشارکت جامعه هواداری خود در نقاط فروش مختلف باشگاه راه‌اندازی خواهد کرد. افرادی که خریدی انجام می‌دهند، می‌توانند با گرد کردن مبلغ، به این کمپین کمک کنند و تمامی وجوه جمع‌آوری شده به اقدامات انسانی مربوط به ونزوئلا اختصاص خواهد یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی