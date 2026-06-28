بازار نقل و انتقالات مهاجمان در اروپا به شدت داغ شده است
بارسلونا به دنبال تقویت خط حمله خود با جذب یک مهاجم جدید است و جولین آلوارز به عنوان هدف اصلی این باشگاه شناخته شده است. این بازیکن با درخواست انتقال خود، عزم خود را برای پیوستن به بارسلونا نشان داده است.
به گزارش ایلنا، بارسلونا پس از جدایی روبرت لواندوفسکی، به شدت به دنبال جذب آلوارز است. این بازیکن آرژانتینی با اعلام عمومی خواسته خود برای انتقال، به بارسلونا کمک کرده تا تمرکز خود را بر روی جذب او قرار دهد و به نظر میرسد که این انتقال در اولویت قرار دارد.
در همین حال، بازار نقل و انتقالات مهاجمان در اروپا به شدت فعال شده و نامهای مختلفی در این زمینه مطرح شدهاند. گونسالو راموس، کولا موانی و فیسنیک آسلانی از جمله بازیکنانی هستند که در این هفته به عنوان گزینههای جذاب در بازار نقل و انتقالات شناخته میشوند.
گونسالو راموس نزدیکترین گزینه به انتقال به میلان است و به زودی به عنوان گرانترین خرید تاریخ این باشگاه با مبلغ ۷۰ میلیون یورو معرفی خواهد شد. همچنین، آسلانی نیز به احتمال زیاد به دورتموند خواهد پیوست و این انتقال میتواند بر وضعیت دیگر مهاجمان این تیم تأثیر بگذارد.
در ایتالیا، یوونتوس در حال مذاکره برای جذب رندال کولا موانی است، در حالی که وضعیت دوشان ولاهوویچ نیز در این باشگاه همچنان نامشخص است. با توجه به اینکه بایرن مونیخ نیز به دنبال تقویت خط حمله خود است، بازار نقل و انتقالات مهاجمان در اروپا به شدت داغ و پرتحرک به نظر میرسد.