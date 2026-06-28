خبر نگران کننده در اردوی استرالیا پیش از بازی با مصر
تیم ملی استرالیا در آستانه دیدار با مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دو بازیکن کلیدی خود را به دلیل مصدومیت از دست داد. متیو لکی و جیکوب ایتالیانو به دلیل آسیبدیدگی قادر به ادامه مسابقات نیستند.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال استرالیا اعلام کرد که این دو بازیکن به دلیل مصدومیت نمیتوانند در ادامه رقابتها به تیم ملی کمک کنند. متیو لکی، بازیکن با تجربه ۳۵ ساله، که در حال حاضر رکورددار بازیهای ملی در مراحل نهایی جام جهانی است، به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ نتوانست در بازی اخیر مقابل پاراگوئه به میدان برود. همچنین، جیکوب ایتالیانو نیز به دلیل آسیبدیدگی در ناحیه کشاله ران از حضور در این رقابتها محروم شده است.
لکی که در این جام جهانی، یازدهمین بازی خود را انجام داده بود، در دیدار با ایالات متحده به این رکورد دست یافت و به عنوان بازیکن تاریخ استرالیا در این زمینه شناخته شد. ایتالیانو نیز که به تازگی از عمل جراحی بهبود یافته بود، در تمرینات پیش از بازی با اروگوئه دچار مصدومیت شد و نتوانست به ترکیب تیم اضافه شود.
آزیز بهیچ، همتیمی لکی در باشگاه ملبورن سیتی، درباره این مصدومیت گفت: «این واقعا ناراحتکننده است. من شاهد تلاشهای او برای بازگشت به میادین بودم و میدانم که چه زحماتی کشیده است.»
تیم ملی استرالیا برای سومین بار در تاریخ خود موفق به صعود از مرحله گروهی جام جهانی شده و اکنون در تلاش است تا در بازی با مصر در آرلینگتون، تگزاس، به مرحله یکهشتم نهایی برسد. این دو تیم پیش از این دو بار با یکدیگر روبرو شدهاند که آخرین دیدار آنها در سال ۲۰۱۰ در قاهره بود که با پیروزی ۳-۰ مصر به پایان رسید.