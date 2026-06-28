دنی سبایوس رئال مادرید را ترک کرد

به گزارش ایلنا، رئال مادرید اعلام کرد که دنی سبایوس و این باشگاه به توافقی مشترک برای پایان همکاری خود دست یافته‌اند. سبایوس که از سال ۲۰۱۷ به رئال پیوسته بود، تا سال ۲۰۲۷ با این تیم قرارداد داشت و حالا به احتمال زیاد به بتیس سویا، تیم سابقش، بازخواهد گشت یا به آژاکس آمستردام خواهد پیوست.

این بازیکن ۲۹ ساله در طول دوران حضورش در رئال مادرید موفق به کسب ۱۶ عنوان قهرمانی شد، از جمله ۳ لیگ قهرمانان اروپا. با این حال، او هرگز نتوانست به عنوان یک بازیکن ثابت و کلیدی در ترکیب رئال مادرید جا بیفتد و در مجموع ۲۱۵ بازی برای این تیم انجام داد. سبایوس همچنین دو فصل را به صورت قرضی در آرسنال سپری کرد.

در فصل گذشته، او تنها ۸۲۶ دقیقه در میدان حضور داشت و در ۲۳ بازی برای رئال مادرید به میدان رفت. با ورود ژوزه مورینیو به عنوان مربی جدید، به نظر می‌رسد که سبایوس جایی در برنامه‌های آینده این مربی نخواهد داشت.

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