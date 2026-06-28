خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دنی سبایوس رئال مادرید را ترک کرد

دنی سبایوس رئال مادرید را ترک کرد
کد خبر : 1805270
لینک کوتاه کپی شد.

دنی سبایوس پس از نه سال حضور در رئال مادرید، با این باشگاه به توافق رسید و به زودی راهی تیم جدیدی خواهد شد. این هافبک اسپانیایی به دلیل عدم اعتماد مربی جدید، به دنبال تغییر تیم است.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید اعلام کرد که دنی سبایوس و این باشگاه به توافقی مشترک برای پایان همکاری خود دست یافته‌اند. سبایوس که از سال ۲۰۱۷ به رئال پیوسته بود، تا سال ۲۰۲۷ با این تیم قرارداد داشت و حالا به احتمال زیاد به بتیس سویا، تیم سابقش، بازخواهد گشت یا به آژاکس آمستردام خواهد پیوست.

این بازیکن ۲۹ ساله در طول دوران حضورش در رئال مادرید موفق به کسب ۱۶ عنوان قهرمانی شد، از جمله ۳ لیگ قهرمانان اروپا. با این حال، او هرگز نتوانست به عنوان یک بازیکن ثابت و کلیدی در ترکیب رئال مادرید جا بیفتد و در مجموع ۲۱۵ بازی برای این تیم انجام داد. سبایوس همچنین دو فصل را به صورت قرضی در آرسنال سپری کرد.

در فصل گذشته، او تنها ۸۲۶ دقیقه در میدان حضور داشت و در ۲۳ بازی برای رئال مادرید به میدان رفت. با ورود ژوزه مورینیو به عنوان مربی جدید، به نظر می‌رسد که سبایوس جایی در برنامه‌های آینده این مربی نخواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی