به گزارش ایلنا، کنزو کیس که تنها ۲۱ سال داشت، در حین شنا در یک رودخانه نزدیک لیون به دلیل جریان شدید آب غرق شد. تلاش‌های تیم‌های نجات برای نجات او بی‌نتیجه ماند و این بازیکن جوان در روز چهارشنبه جان خود را از دست داد.

این حادثه دلخراش واکنش‌های زیادی را در پی داشت، به ویژه از سوی رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، که در حال حاضر در مسابقات جهانی فوتبال حضور دارد. او در پیامی در اینستاگرام ابراز تاسف کرد و گفت: «من به شدت از مرگ بازیکن فرانسوی کنزو کیس، ۲۱ ساله، ناراحت هستم. او بازیکن بااستعدادی در لیگ ۲ فرانسه بود و زندگی بزرگی را به جا گذاشت. ناپدید شدن او یک تراژدی است و یاد او در ذهن همه کسانی که در طول مسیر فوتبالیش با او بودند، باقی خواهد ماند.»

اینفانتینو همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده، دوستان و هم‌تیمی‌های کیس، از همه کسانی که او را می‌شناختند خواست تا در این زمان دشوار به یاد او باشند.

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