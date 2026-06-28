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هنوز متوجه نمی‌شوم چرا VAR گل ایران را مردود کرد

زلاتان به سود ایران فریاد زد: شما رویای یک ملت را دزدید!

زلاتان به سود ایران فریاد زد: شما رویای یک ملت را دزدید!
کد خبر : 1805268
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گل مردود شده ایران در دقایق پایانی دیدار با مصرهمچنان جنجال‌برانگیز شده و واکنش زلاتان ابراهیموویچ را نیز بهمراه داشت.

به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ، مهاجم سابق تیم ملی سوئد و بارسلونا و کارشناس این روزهای فوتبال، به شدت از تصمیم داور دیدار ایران مقابل مصر انتقاد کرده و آن را ناعادلانه می‌داند. او در این باره گفت: «این دقیقاً دلیلی است که مردم نسبت به VAR بی‌اعتماد شده‌اند. به ما گفته می‌شود که این سیستم برای حذف اشتباهات واضح است، اما به طرز عجیبی همچنان باعث ایجاد جنجال‌های بزرگ‌تری در مهم‌ترین صحنه‌های فوتبال می‌شود. این کاملاً غیرقابل قبول است.»

ابراهیموویچ با اشاره به گل مردود شده، تأکید کرد: «من بارها و بارها صحنه را تماشا کردم و هنوز نمی‌فهمم چگونه می‌توان این گل را آفساید اعلام کرد. اگر قرار است گلی که می‌تواند سرنوشت یک ملت را در جام جهانی تعیین کند، مردود شود، باید از صحت آن مطمئن باشید و نه اینکه از پشت یک صفحه نمایش حدس بزنید.»

این گل مردود شده واکنش‌های زیادی از سوی هواداران را به همراه داشته است. ابراهیموویچ افزود: «میلیون‌ها ایرانی لحظه‌ای تاریخی را جشن گرفتند، تنها برای اینکه یک گروه از مقامات آن را در چند ثانیه لغو کنند. شما فقط یک گل را مردود نکردید، بلکه رویای یک ملت را دزدیدید. داور و مقامات VAR باید برای چنین تصمیماتی پاسخگو باشند. نمی‌توانید پشت فناوری پنهان شوید وقتی که این فناوری به اشتباه استفاده می‌شود. این عدالت نیست، بلکه ناتوانی است.»

او همچنین به انتقاد از کل سیستم داوری پرداخت و گفت: «اگر این استاندارد داوری در مهم‌ترین تورنمنت فوتبال است، پس چیزی به شدت خراب است. فوتبال شایسته بهتر از این است، بازیکنان شایسته بهتر از این هستند و، از همه مهم‌تر، هواداران شایسته بسیار بیشتری از این هستند.»

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