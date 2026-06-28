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آخرین وضعیت مصدومیت صلاح در دیدار مقابل ایران

آخرین وضعیت مصدومیت صلاح در دیدار مقابل ایران
کد خبر : 1805267
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مصر در حالی که به دنبال ادامه موفقیت‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ است، نگران وضعیت مصدومیت محمد صلاح، ستاره خود، بود. سرمربی تیم ملی مصر از وضعیت این بازیکن ابراز اطمینان کرد و گفت که مصدومیت او جدی به نظر نمی‌رسد.

به گزارش ایلنا، در دقیقه ۵۷ بازی، محمد صلاح به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد و جای خود را به زیزو داد. این تغییر زودهنگام باعث نگرانی هواداران شد، به ویژه که صلاح با یخ روی پای چپش دیده شد. با این حال، حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: «پزشک پس از بازگشت به هتل گزارشی از وضعیت صلاح تهیه خواهد کرد و یک معاینه دیگر انجام خواهد داد. من با صلاح صحبت کردم و اگر خدا بخواهد، مصدومیت او به نظر جدی نمی‌رسد.»

حسام حسن همچنین افزود که صلاح به او اطمینان داده که «همه چیز خوب خواهد بود» و این مصدومیت «جدی نیست». در حالی که یخ روی پای صلاح نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود، او بعداً در کنار زمین ایستاده و به هم‌تیمی‌هایش روحیه می‌داد که نشان از آرامش او دارد.

با وجود تساوی ۱-۱ برابر ایران، مصر به مقام دوم گروه G دست یافت و به مسیر خود در این جام جهانی ادامه می‌دهد. فرعون‌ها در تاریخ ۳ تیر به مصاف استرالیا خواهند رفت و امیدوارند که بتوانند از کاپیتان خود در این دیدار استفاده کنند، در حالی که وضعیت جسمانی او در روزهای آینده به دقت زیر نظر خواهد بود.

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