سوارز: کین را به هالند ترجیح میدهم
مهاجم سابق بارسلونا، لوئیس سوارز، از تمایل خود به هری کین به جای ارلینگ هالند خبر داده و هوش تاکتیکی و بازیسازی برتر کاپیتان انگلیس را ستوده است. این مهاجم افسانهای اروگوئهای تأکید کرد که توانایی منحصر به فرد کین در خواندن بازی و جستجوی همتیمیها او را از دیگر شماره نُههای مدرن متمایز میکند.
به گزارش ایلنا، سوارز در مصاحبهای با نشریه اسپانیایی «موندو دپورتیوو» به ارزیابی کارشناسانهای از بهترین گلزنان فوتبال مدرن پرداخت. او کارایی بالای هالند را در برابر قابلیتهای چندبعدی کین سنجید و در نهایت به حمایت از رویکرد چندجانبه کاپیتان انگلیس پرداخت و توانایی او در بهبود عملکرد جمعی همتیمیها را با آگاهی فضایی عالی برجسته کرد.
سوارز در پاسخ به سوالی درباره شماره نُههای معاصر مورد علاقهاش، تفاوتهای بنیادی بین گلزنان مرگبار جهان را توضیح داد. او گفت: «من دو یا سه نفر دارم. هالند یک شماره نُه مرگبار در محوطه جریمه است، هرچند تیم باید برای او بازی کند. من هری کین را ترجیح میدهم. او ارتباط بهتری با سایر اعضای تیم دارد. او حرکاتش را با توجه به حرکات همتیمیها انجام میدهد و بازی را به شکل متفاوتی درک میکند. من این نوع جزئیات را دوست دارم.»
سوارز همچنین به مسیر حرفهای داروین نونز اشاره کرد که پس از ترک لیورپول به تیم الهلال عربستان پیوسته است. او به انتقادات شدید از نونز در مورد ثبات و دقت در گلزنی پاسخ داد و نکات روانشناختی مهمی را در خصوص انتقال پرهزینهاش ارائه داد. سوارز افزود: «و بعد داروین است. اولین چیزی که باید انجام دهد، تغییر ذهنیت و تقویت آن است، زیرا به نظر من او ویژگیهای فوقالعادهای دارد. او میداند که تصمیمی که برای ترک لیورپول گرفته را باید بپذیرد، اما من او را بازیکنی میبینم که میتواند به طور کامل بهبود یابد. اگر به بهترین سطح خود برسد، او مهاجمی است که من عاشقش هستم. او سریع، قوی و پرقدرت است... هنوز هم جنبههایی از بازی وجود دارد که میتواند اصلاح کند زیرا جوان است و هنوز جا برای رشد دارد.»
کین و هالند در حال حاضر نقش مرکزی در کمپینهای متضاد جام جهانی کشورهای خود دارند و پس از فصلهای فوقالعاده در لیگهای داخلی، آماده رقابت هستند.