رقابت برای عنوان بهترین بازیکن جوان جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، در حالی که پیش از آغاز جام جهانی، لامین یامال به عنوان یکی از اصلی‌ترین نامزدها برای کسب عنوان بهترین بازیکن جوان شناخته می‌شد، حالا با گذشت سه دور از مسابقات، رقابت برای این عنوان به شدت افزایش یافته است. ژوهان مانزامبی، هافبک سوئیسی و دیزیره دوئه از فرانسه، به عنوان رقبای جدی یامال در این مسیر ظاهر شده‌اند.

ژوهان مانزامبی، که در تیم فرایبورگ بازی می‌کند، با عملکرد درخشان خود در این جام، توجهات را به خود جلب کرده است. او در بازی مقابل بوسنی و هرزگوین دو گل به ثمر رساند و در بازی با کانادا نیز یک گل و یک پاس گل ارائه داد. این بازیکن ۲۰ ساله با سه گل و یک پاس گل، در صدر جدول آمار بهترین بازیکنان جوان قرار دارد.

دیزیره دوئه نیز با گلزنی در بازی مقابل نروژ، خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی معرفی کرد. این مهاجم ۲۱ ساله که در پاری‌سن‌ژرمن بازی می‌کند، در کنار ستاره‌هایی چون امباپه و دمبله، به خوبی درخشیده و شانس‌های فرانسه برای قهرمانی را افزایش داده است.

از سوی دیگر، آردا گولر، هافبک ۲۱ ساله ترکیه‌ای، که پیش از این به عنوان یکی از مدعیان شناخته می‌شد، به دلیل حذف زودهنگام تیمش از دور گروهی، شانس خود را برای کسب این عنوان از دست داد.

در این میان، راین، مهاجم ۱۹ ساله برزیلی نیز به جمع مدعیان پیوسته و با یک پاس گل در این جام، به تدریج جایگاه خود را در تیم ملی برزیل تثبیت کرده است. لامین یامال نیز با گلزنی در بازی با عربستان سعودی و نقش‌آفرینی در پیروزی مقابل اروگوئه، همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین نامزدها برای این عنوان باقی مانده است.

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