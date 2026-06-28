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ادامه جنجال‌های درباره بازی حساس اتریش - الجزایر: سرنوشت ایران در خطر

ادامه جنجال‌های درباره بازی حساس اتریش - الجزایر: سرنوشت ایران در خطر
کد خبر : 1805264
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بازی الجزایر و اتریش در جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل شرایط خاص گروهی ممکن است به یکی از جنجالی‌ترین مسابقات تبدیل شود. این دو تیم در حالی به مصاف هم می‌روند که هر یک به دنبال راهی برای صعود به مرحله بعدی هستند.

به گزارش ایلنا، ۴۴ سال پس از "بازی شرم"، این دو تیم دوباره در شرایطی مشابه قرار گرفته‌اند. در جام جهانی ۱۹۸۲، اتریش و آلمان با یکدیگر بازی کردند و نتیجه‌ای که به نفع آلمان رقم خورد، باعث حذف الجزایر شد. حالا با تغییرات جدید در فرمت مسابقات و افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸، شرایط پیچیده‌تر شده است.

در حال حاضر، اتریش با ۳ امتیاز در رده دوم گروه قرار دارد و الجزایر با ۲ امتیاز در رده سوم است. برای صعود، هر دو تیم نیاز به حداقل ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت دارند که تنها با نتیجه تساوی می‌توانند به آن دست یابند. اما یک شکست می‌تواند به معنای حذف هر دو تیم باشد.

رالف رانگنیک، سرمربی اتریش، در کنفرانس خبری گفت: «ما نمی‌توانیم با این فکر وارد میدان شویم که فقط به دنبال تساوی هستیم. ما در شرایط مشابهی با الجزایر قرار داریم و باید تا دقایق پایانی بازی صبر کنیم.»

در نهایت، احتمال تساوی که به نفع هر دو تیم باشد، وجود دارد. این وضعیت پیش‌تر در بازی پاراگوئه و استرالیا نیز مشاهده شده بود. اگر این دو تیم به تساوی برسند، هر یک با ۴ امتیاز به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

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