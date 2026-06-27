سوئیس حریف بعدی تیم ملی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران که با بدشانسی بزرگی از کسب پیروزی مقابل مصر بازماند، اکنون جز تیم‌هایی است که شانس صعود به مرحله بعدی در صورت دستیابی به سهمیه را خواهد داشت.

در حال حاضر این سرنوشت بستگی به دو دیدار ازبکستان مقابل کنگو و همچنین الجزایر برابر اتریش دارد؛ جایی که ناکامی کنگو یا الجزایر می‌تواند ایران را همچنان در این جام نگه داشته و آنها موفق به تاریخ سازی بزرگ شوند.

تیم ملی در صورت دستیابی به سهمیه صعود به عنوان تیم سوم، در مرحله بعدی باید برابر سوئیس قرار گیرد.

انتهای پیام/