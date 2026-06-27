جام جهانی ۲۰۲۶؛
انگلیس صدرنشین شد، کرواسی دوم/ کیروش فرشته نجات ایران نبود
تیمهای ملی انگلیس، کرواسی و غنا از گروه L جام جهانی 2026 به مرحله حذفی رسیدند.
به گزارش ایلنا، دو دیدار پایانی گروه L جام جهانی 2026، از ساعت 00:30 بامداد امروز (یکشنبه - به وقت ایران) بهصورت همزمان برگزار شد.
تیم ملی انگلیس که صعود خود به مرحله یکشانزدهم نهایی را قطعی کرده بود، تیم قعرنشین پاناما را با 2 گل شکست داد. کرواسی هم با نتیجه 2 بر یک از سد غنا گذشت تا با کسب شش امتیاز، بهعنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله حذفی شوند.
نتایج این دو دیدار به شرح زیر است:
* انگلیس 2 - پاناما صفر
گل: جودی بلینگام (62) و هری کین (67)
داور: عبدالرحمن الجاسم از قطر
اخطار: خوزه فاخاردو و آندرس آندراده از پاناما و جرل کوانسا از انگلیس
انگلیس که صعود خود به جمع 32 تیم برتر جام جهانی را قطعی کرده بود، با این نتیجه 7 امتیازی شد و بهعنوان صدرنشین این گروه راهی دور یکشانزدهم نهایی شد.
* کرواسی 2 - غنا یک
گل: پتار سوچیچ (31) و نیکولا ولاشیچ (83) برای کرواسی و دریک لوکاسن (72) برای غنا
داور: درو فیشر از کانادا
اخطار: ایوان پریشیچ از کرواسی و کوجو اوپونگ از غنا
کرواسیِ 3 امتیازی برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی، نیاز مبرمی به امتیازات کامل این دیدار داشت و توانست با این پیروزی، 6 امتیازی شود تا بهعنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله بعد شود. در صورتی که شاگردان کارلوس کیروش در تیم ملی غنا به برتری میرسیدند، صعود تیم ملی ایران نیز بهعنوان یکی از تیمهای برتر سوم به مرحله بعد جام جهانی قطعی میشد که این اتفاق رخ نداد. غنا با 4 امتیاز بهعنوان تیم سوم این گروه به مرحله بعد صعود کرد.