پایان تلخ! دو ثانیه برای صعود کم آوردیم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، تیم ملی ایران با کسب سه امتیاز و عدم شکست طی سه بازی مرحله گروهی خود، جایگاه سوم را کسب کرده بود و چشم انتظار تنها بازی باقی مانده برای مشخص شدن تکلیف احتمال صعود خود به مرحله آتی ماند.

ایران که سه شانس برای صعود داشت، یکی پس از دیگری آنها را از دست داد و حسرتی باورنکردنی و تلخ را تجربه کرد.

در اولین گام غنا که کارلوس کی روش را روی نیمکت خود دارد، می‌توانست با برد مقابل کرواسی ایران را به مرحله بعدی برساند که با شکست، این شانس را گرفت.

در بازی و البته شانس بعدی، ازبکستان با هدایت فابیو کاناوارو در شرایطی که با گل نیمه اول خود، اتفاقی بزرگ را برای ایران شکل داد. اما در 20 دقیقه پایانی اما شرایط متفاوت شد و ازبکستان با نتیجه 3-1 مقابل کنگو شکست خورد و این شانس هم از دست رفت.

در آخرین شانس، دیدار الجزایر مقابل اتریش برای امیر قلعه نویی و تیم ملی ایران مانده بود. جایی که باید منتظر شکست الجزایر یا اتریش می‌ماندیم. اما عجیب‌ترین اتفاقات در این بازی رقم خورد. چیزی شاید بدتر از تبانی خیخون!

اتریش دو بار پیش افتاد و هر دو بار الجزایر بازی را به تساوی کشاند. در 20 دقیقه پایانی اما نمایش عجیبی از سوی دو تیم شاهد بودیم و پاسکاری‌های عجیب برای حفظ نتیجه و بی‌اثر، نشان می‌داد که طرفین میلی برای گلزنی و پیروزی نداشته باشند.

اما ناگهان معجز شکل گرفت و ریاض محرز در ثانیه‌های پایانی بازی را 3-2 به سود الجزایر کرد. نتیجه‌ای که ایران را به عنوان آخرین تیم صعود کننده به جمع 32 تیم معرفی می‌کرد. همه در انتظار سوت پایان بودند اما در اتفاقی عجیب و شاید کاملا مشخص! اتریش بازی را 3-3 کرد. چیزی بدتر از تبانی خیخون شاید!

در ادامه تیم‌های صعود کننده از جمع تیم‌های سوم را مشاهده می‌کنید و می‌توانید خلاصه بازی این جدال را تماشا کنید:

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