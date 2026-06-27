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دستورالعمل زیکو برای برزیل پیش از بازی با ژاپن

دستورالعمل زیکو برای برزیل پیش از بازی با ژاپن
کد خبر : 1805231
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زیکو، اسطوره فوتبال برزیل و مربی پیشین تیم ملی ژاپن، در آستانه دیدار حساس دو تیم در مرحله حذفی جام جهانی، به نکات کلیدی درباره بازی اشاره کرد و بر اهمیت توجه به ویژگی‌های بازی حریف تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، زیکو در مصاحبه‌ای به تحلیل بازی برزیل و ژاپن پرداخت و گفت: «این یک بازی است که هر دو تیم به دنبال ارائه بازی هجومی هستند. برزیل باید مراقب سرعت و تحرک بازیکنان ژاپن باشد، زیرا آنها هیچ‌گاه متوقف نمی‌شوند. باید به این نکته توجه کنند.» او همچنین به عملکرد تیم ژاپن در بازی‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «آنها در بازی با اسکاتلند خوب عمل کردند، اما در دیدار با مراکش دچار سردرگمی شدند.»

زیکو در ادامه به ارزیابی عملکرد برزیل در جام جهانی پرداخت و گفت: «خوشبختانه برزیل در دو بازی اخیر خود بهبود یافته و تیم را به خوبی شکل داده است. آنچلوتی در بازی با مراکش که یکی از بهترین تیم‌های جام جهانی است، به خوبی عمل کرد و در نیمه دوم توانست ترکیب مناسبی را انتخاب کند.»

این اسطوره فوتبال همچنین به تجربه خود در فوتبال ژاپن اشاره کرد و گفت: «ژاپن امروز تغییر کرده و باید به آن توجه کرد. در زمان من، این تیم در برابر تیم‌های آمریکای جنوبی و آفریقایی با مشکلاتی مواجه بود و من تلاش کردم تا بازی‌های بیشتری با این تیم‌ها داشته باشیم.»

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