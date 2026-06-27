صعود مس شهربابک به لیگ برتر در شب پیروزی نساجی و شکست سایپا
دیدارهای هفته سی و یکم لیگ آزادگان پیگیری شدند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای لیگ آزادگان به هفتههای پایانی خود رسیده و از قطعی شدن صعود نساجی به لیگ برتر، حالا سایر مدعیان برای کسب سهمیه دوم و همچنین کسب سهمیه پلیآف حضور در لیگ برتر تلاش کردند.
در پایان هفته سی و یکم، مس شهربابک با پیروزی یک گله مقابل نیروی زمینی ۵۸ امتیازی شد و صعود خود را به لیگ برتر قطعی کرد. حالا فقط تکلیف سهمیه سوم مشخص نشده که رقابت نزدیکی بین صنعت نفت و سایپا شکل گرفته است.
امروز بازیهای هفته سی و یکم این رقابتها در شهرهای مختلف پیگیری شد که نتایج این دیدارها را در ادامه مرور میکنید:
شهرداری نوشهر یک - مس کرمان یک
هوادار ۴ - داماش گیلان یک
مس شهربابک یک - نیروی زمینی صفر
نفت و گاز گچساران صفر - نساجی مازندران ۳
پارس جنوبی ۲ - نود ارومیه صفر
پالایش نفت صفر - صنعت نفت صفر
آریو اسلامشهر ۲ - بعثت کرمانشاه صفر
فرد البرز ۲ - سایپا یک
مس سونگون یک - شناورسازی قشم یک