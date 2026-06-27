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صعود مس شهربابک به لیگ برتر در شب پیروزی نساجی و شکست سایپا

صعود مس شهربابک به لیگ برتر در شب پیروزی نساجی و شکست سایپا
کد خبر : 1805230
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دیدارهای هفته سی و یکم لیگ آزادگان پیگیری شدند.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های لیگ آزادگان به هفته‌های پایانی خود رسیده و از قطعی شدن صعود نساجی به لیگ برتر، حالا سایر مدعیان برای کسب سهمیه دوم و همچنین کسب سهمیه پلی‌آف حضور در لیگ برتر تلاش کردند. 

در پایان هفته سی و یکم، مس شهربابک با پیروزی یک گله مقابل نیروی زمینی ۵۸ امتیازی شد و صعود خود را به لیگ برتر قطعی کرد. حالا فقط تکلیف سهمیه سوم مشخص نشده که رقابت نزدیکی بین صنعت نفت و سایپا شکل گرفته است. 

امروز بازی‌های هفته سی و یکم این رقابت‌ها در شهرهای مختلف پیگیری شد که نتایج این دیدارها را در ادامه مرور می‌کنید:

شهرداری نوشهر یک - مس کرمان یک

هوادار ۴ - داماش گیلان یک

مس شهربابک یک - نیروی زمینی صفر 

نفت و گاز گچساران صفر - نساجی مازندران ۳

پارس جنوبی ۲ - نود ارومیه صفر 

پالایش نفت صفر - صنعت نفت صفر

آریو اسلامشهر ۲ - بعثت کرمانشاه صفر

فرد البرز ۲ - سایپا یک 

مس سونگون یک - شناورسازی قشم یک

صعود مس شهربابک به لیگ برتر در شب پیروزی نساجی و شکست سایپا

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