کنایه سنگین سرمربی لاروخا به تصمیمات عجیب وار

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی سخت و ناپلئونی ۱ بر ۰ مقابل اروگوئه در ورزشگاه گوادالاخارا، صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی قطعی کرد. دلافوئنته، سرمربی لاروخا معتقد بود که این مسابقه به جای فوتبال مالکانه همیشگی تیمش، کاملاً تحت تأثیر برخوردهای فیزیکی شدید قرار گرفت.

سرمربی ماتادورها اگرچه شاگردانش را به خاطر ایستادگی در این نبرد نفس‌گیر ستایش کرد، اما پذیرفت که این دیدار فرسنگ‌ها با فوتبال مدنظر آن‌ها فاصله داشته است. او همچنین اشاره کرد که رویکرد به شدت تهاجمی اروگوئه، بازیکنان اسپانیا را در طول ۹۰ دقیقه به شدت تحت فشار گذاشته بود.

امیدوارم از این به بعد بازی‌های نرمال ببینیم

سرمربی اسپانیا در کنفرانس خبری پس از بازی، ضمن تمجید از تاب‌آوری بازیکنانش، ناامیدی خود را از نحوه قضاوت داور و عملکرد اتاق VAR ابراز کرد. او معتقد بود با وجود صعود لاروخا به عنوان تیم اول، تیم داوری باید کنترل بیشتری روی خشونت بی‌حدوحصر این مسابقه اعمال می‌کرد.

دلافوئنته در این خصوص گفت:

"من هنوز هم مارسلو بیلسا را تحسین می‌کنم، اما مسابقات را فوتبالیست‌ها رقم می‌زنند. می‌دانستیم مسابقه بسیار سختی خواهد بود و باید این شرایط را قبول کنیم. این راحت‌ترین نوع بازی نیست، اما داورها دقیقاً برای همین کار در زمین هستند. آن‌ها ما را به بالاترین حد ممکن تحت فشار قرار دادند، به شدت خشن بازی کردند و ما هم با این شرایط مقابله کردیم.

هر مسابقه داستان خودش را دارد. ما قطعاً نقاط قوت دیگری داریم و سبک‌های دیگر فوتبال را هم تحسین می‌کنیم، اما شما باید در هر نوع بازی برنده شوید. بدون اینکه بازی درخشانی ارائه دهیم، از پس کار برآمدیم. بازی بسیار سنگینی بود و ما سطح بالایی از تمرکز را حفظ کردیم و در دام شیطنت‌ها و تحرکات حریف نیفتادیم. بازیکنان من هر روز می‌خواهند پیشرفت کنند. در مسابقه‌ای که دقیقاً نقطه مقابل سبک فوتبال مدنظر ما بود، آن‌ها با تمام وجود جنگیدند. داوری کار بسیار سختی است. من درک می‌کنم که ابزارهایی مثل VAR وجود دارند که باید به داور کمک کنند. امیدوارم از این به بعد شاهد بازی‌های نرمال و طبیعی باشیم. نمی‌خواهم خودم را به دردسر بیندازم و حرفی علیه داوران بزنم."

پیروزی تلخی که دو مصدوم روی دست اسپانیا گذاشت

این بازی فیزیکی و پربرخورد عواقب نگران‌کننده‌ای برای اسپانیا به همراه داشت. نیکو ویلیامز مسابقه را با احساس درد شدید به پایان رساند و یرمی پینو نیز از ناحیه ترقوه دچار ضرب‌دیدگی شدیدی شد که می‌تواند ادامه تورنمنت را برای او به طور جدی به خطر بیندازد. با وجود این نگرانی‌ها، دلافوئنته از روند کلی تیمش ابراز رضایت کرد، هرچند اعتراف کرد که اسپانیا در بخش مالکیت توپ با استانداردهای همیشگی خود فاصله داشته است.

او صراحتاً عنوان کرد:

"من خیلی از خودم توقع دارم. ما می‌خواهیم بهتر از چیزی که الان هستیم باشیم، هرچند تا همین‌جا هم خیلی خوب بازی کرده‌ایم. ما در بازی مقابل عربستان نیم ساعت فوق‌العاده را پشت سر گذاشتیم. اما امروز رد و بدل کردن پاس‌های متوالی واقعاً سخت بود. این همان چیزی است که باید رویش کار کنیم؛ به گردش درآوردن سریع‌تر توپ با همان ریتم و سرعت همیشگی خودمان."

لاروخا منتظر حریف بعدی در لس‌آنجلس

ماتادورها اکنون تمام تمرکز خود را روی مرحله خواهند گذاشت؛ جایی که دلافوئنته امیدوار است تیمش بتواند دوباره به سبک بازی جذاب و مالکانه خود بازگردد. وضعیت بدنی و آمادگی ویلیامز و پینو به دقت توسط کادر پزشکی زیر نظر گرفته خواهد شد تا لاروخا خود را برای دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی در ورزشگاه لس‌آنجلس در تاریخ ۲ جولای آماده کند؛ مسابقه‌ای که حریف آن‌ها در آن پس از پایان بازی‌های روز آخر مرحله گروهی مشخص خواهد شد.

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