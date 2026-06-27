به گزارش ایلنا و بر اساس ادعای نشریه استاندارد، مدیران باشگاه شاختار دونتسک در حال بررسی وضعیت ورزشگاه «جی‌تک کامیونیتی» متعلق به باشگاه برنتفورد انگلیس به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای میزبانی از مسابقات خود در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا هستند.

به دلیل محدودیت‌های امنیتی شدید یوفا ناشی از درگیری‌های مداوم اوکراین و روسیه، این باشگاه ناچار است پس از میزبانی در لهستان در فصل گذشته، این بار یک زمین بی‌طرف دیگر را در خارج از مرزهای خود انتخاب کند. اکنون این ورزشگاه ۱۷ هزار نفری در غرب لندن به عنوان یک نامزد جدی مطرح شده و مذاکرات فشرده‌ای میان دو طرف در جریان است.

شاختار بین انگلیس و آلمان دودل است

غول‌های فوتبال اوکراین در حالی که تلاش می‌کنند برنامه بازی‌های قاره‌ای خود را نهایی کنند، گزینه‌های خود را در سراسر اروپای غربی باز نگه داشته‌اند. مقامات این باشگاه با تایید گمانه‌زنی‌های اخیر درباره احتمال نقل مکان به بریتانیا، اعلام کردند که چندین موقعیت مکانی مختلف در حال حاضر زیر ذره‌بین قرار دارد.

سخنگوی رسمی باشگاه شاختار در این رابطه اظهار داشت:“شاختار در حال حاضر با چندین ورزشگاه در بریتانیا و آلمان در حال مذاکره است تا بتواند استادیوم میزبان خود را برای مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان یوفا تضمین کند. ما تا زمانی که تصمیمی قطعی اتخاذ و در آینده نزدیک اعلام نشود، هیچ اظهار نظر دیگری درباره روند این مذاکرات نخواهیم کرد.”

آغوش باز انگلیسی‌ها برای آوارگان جنگی

نقل مکان موقت شاختار به غرب لندن می‌تواند اهمیت فرهنگی و اجتماعی بسیار بالایی داشته باشد، چرا که مناطق همجوار از جمله هانزلو و ایلینگ، پذیرای جمعیت بزرگی از مهاجران و پناهجویان اوکراینی هستند. باشگاه برنتفورد پیش از این هم از طریق ابتکارات مختلف محلی، فعالانه از این خانواده‌های آواره حمایت کرده است. این باشگاه لیگ برتری می‌تواند از استادیوم مدرن خود برای ایجاد درآمدهای جانبی حیاتی از طریق رویدادهای ورزشی خارجی استفاده کند؛ یک بازی برد-برد که به زنبورها اجازه می‌دهد منابع خود را بهینه‌سازی کنند و در عین حال، یک پایگاه امن و خوش‌آیند را در اختیار شاختار قرار دهند.

شمارش معکوس برای سپتامبر داغ

با توجه به اینکه شاختار با عبور از مراحل مقدماتی ماه جولای، به طور مستقیم به مرحله گروهی (فاز لیگ) که از ماه سپتامبر آغاز می‌شود راه یافته است، مدیران این تیم باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های لجستیکی خود را نهایی کنند. در طرف مقابل، با نزدیک شدن به فصل جدید لیگ برتر انگلیس، باشگاه برنتفورد نیز باید هرگونه توافق احتمالی برای اشتراک‌گذاری ورزشگاه خانگی‌اش را به دقت ارزیابی کند تا تداخلی با تعهدات و بازی‌های داخلی خودش ایجاد نشود.

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