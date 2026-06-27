پایان مقایسههای بیپایان به سبک لوئیس سوارز
ستاره اسپانیا میتواند جانشین مسی شود
لوئیس سوارز با انتقاد از مقایسه لامین یامال و لیونل مسی، تأکید کرد که ستاره نوجوان اسپانیا پتانسیل رسیدن به سطح اسطوره آرژانتین را دارد.
به گزارش ایلنا، لوئیس سوارز مقایسههای صورتگرفته میان لامین یامال و لیونل مسی را رد و استدلال کرد که آنها با وجود ظهور از آکادمی لاماسیای بارسلونا به عنوان مهاجمان چپپای بااستعداد، «بازیکنانی کاملاً متفاوت» هستند. مهاجم اسبق بارسلونا استعداد فوقالعاده یامال را تحسین کرد اما نسبت به ایجاد انتظارات غیرضروری از این بازیکن ۱۸ ساله هشدار داد. در عوض، سوارز ابراز امیدواری کرد که این ملیپوش اسپانیایی بتواند در نهایت به استانداردهای خارقالعادهای که مسی در طول دوران حرفهای خود تعریف کرده است، دست یابد.
سوارز از میراث لئو دفاع کرد
سوارز در گفتگو با موندو دپورتیوو توضیح داد که چرا معتقد است این مقایسهها به نفع هیچکدام از این دو بازیکن نیست. او ضمن تایید شباهتها در تواناییهای فنی آنها، تاکید کرد که دوران حرفهای این دو باید به طور مستقل مورد قضاوت قرار گیرد.
سوارز اظهار داشت:
«مقایسهها زجرآور هستند. آنها بازیکنان متفاوتی هستند. بله، آنها پای چپ مشابه و کیفیت یکسانی دارند، اما بازیکنانی کاملاً متفاوت هستند. نتایج به خودی خود گویا هستند، کاری که لئو در این سن انجام میدهد فوقالعاده است. بیایید امیدوار باشیم لامین حداقل به همان سطح برسد.»
سوارز همچنین با اشاره به تاثیرگذاری رو به رشد یامال برای اسپانیا عنوان کرد:
«در اولین مسابقه مقابل کیپورد، اسپانیا مالکیت توپ زیادی داشت، اما به جز موقعیت فران در نیمه اول، در ایجاد فرصتهای واضح گلزنی چندان قاطع عمل نکرد. اما وقتی لامین وارد زمین شد، میتوانستید متوجه شوید: همه همتیمیهایش به دنبال او بودند، توپ را به او پاس میدادند و شما میدانستید که اتفاقی رخ خواهد داد؛ یک ارسال، یک نفوذ از جناحین، یک شوت یا هر چیز دیگری. او توجه بیشتری از مدافعان را به خود جلب کرد. او بازیکنی است که در طول جام جهانی در حال پیشرفت بوده است. لامین میداند که توجهات روی اوست، حتی با وجود اینکه بازیکنان فوقالعادهای در این تورنمنت میدرخشند، اما چشمان زیادی به او دوخته شده است. او این را میداند و مسئولیتش را به خوبی مدیریت میکند.»
لئو هنوز هم منتقدان را ساکت میکند
سوارز معتقد است که تداوم و طول عمر فوتبالی مسی به همان اندازه که به تواناییهایش بستگی دارد، بر پایه ذهنیت او استوار است. او اراده همتیمی خود در اینتر میامی را پس از تماشای آمادهسازی او برای جام جهانی تمجید کرد و گفت برنده هشت توپ طلا همچنان به اثبات اشتباه کسانی که به او شک دارند ادامه میدهد.
سوارز توضیح داد:
«من مدتی است که اینجا با او تمرین میکنم و میدانم که او چگونه برای این جام جهانی آماده شد. بسیاری از مردم گمانهزنی میکردند و فکر میکردند او در حال پیر شدن است. لئو هنوز میل حریصانه را برای بهترین ماندن و ادامه رقابت دارد. روز گذشته جلوه دیگری از قدرت ذهنی او بود. او در دقیقه چهار یا پنج یک پنالتی را از دست داد و سپس به تلاش و فشار آوردن ادامه داد. تصور کنید اگر او دلسرد میشد،کل آرژانتین فرو میپاشید؛ این نشانهای از ضعف تیم میبود. اما او نشان داد که میتواند خودش را بلند کند، به تلاش ادامه دهد و در نهایت دو گل به ثمر رساند.»
سوارز همچنین این ادعا را که او و مسی از زمان پیوستن به اینتر میامی دست از تلاش کشیدهاند، رد کرد.
او افزود:
«لئو تمایل دارد به بازی و رقابت ادامه دهد. بسیاری از مردم از ما میپرسند چرا هنوز در تمرینات عصبانی میشویم. چون ما اینگونه هستیم و از بچگی اینطور رقابت کردهایم. این روند تا زمان بازنشستگی ادامه خواهد داشت. آنچه اکنون واقعاً خود را نشان میدهد، حرفهایگری او و حرفهایگری تمام بازیکنانی است که در ایالات متحده بازی میکنند و امروز در جام جهانی رقابت میکنند.»
چشم جهان به ساقهای یامال
یامال پس از تثبیت خود به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی هجومی اسپانیا، به دوش کشیدن انتظارات روزافزون را ادامه خواهد داد. این ستاره بارسا در جام جهانی ۲۰۲۶ یک گل به ثمر رساند و به صعود اسپانیا به مراحل حذفی کمک کرد. لاروخا اکنون خود را برای دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی در ورزشگاه لسآنجلس در تاریخ ۲ جولای آماده میکند.