به گزارش ایلنا، ماجراجویی مانوئل اوگارته در جام جهانی با یک ناامیدی مضاعف به پایان رسید؛ چرا که تیم ملی اروگوئه با شکست مقابل اسپانیا از گردونه مسابقات کنار رفت. هافبک منچستریونایتد تنها ۴۴ دقیقه در زمین دوام آورد و پس از برخورد غیرعمدی با هم‌تیمی‌اش، ماتیاس اولیورا، زانویش به طرز بدی پیچ خورد.

اوگارته که تا پیش از این صحنه بسیار قبراق نشان می‌داد و با ثبت یک تکل موفق و پیروزی در تمام نبردهای زمینی عملکرد خوبی داشت، با برانکارد و در میان اندوهی آشکار زمین بازی را ترک کرد تا حذف تلخ شاگردان مارسلو بیلسا در مرحله گروهی، برای او تکمیل شود.

نگرانی شدید شیاطین سرخ از عمق فاجعه

مدیران و کادر پزشکی منچستریونایتد با نگرانی زیادی پیگیر تشخیص‌های اولیه در خصوص وضعیت هافبک خود هستند. به گزارش فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات، سران یونایتد به شدت واهمه دارند که این بازیکن دچار مصدومیت سنگین و طولانی‌مدت شده باشد؛ به همین دلیل در تلاش هستند تا ارتباط مستقیمی با کادر پزشکی تیم ملی اروگوئه برقرار کنند تا ارزیابی دقیقی از میزان آسیب‌دیدگی ساختاری زانوی او به دست آورند. این خبر ناگهانی شوک بزرگی را به دپارتمان پزشکی و بخش جذب بازیکن باشگاه وارد کرده است.

نقشه بر آب شدن برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی

این مصدومیت بدموقع تهدیدی جدی برای فلج کردن استراتژی پیچیده منچستریونایتد در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی به شمار می‌رود. مدیران ارشد باشگاه حساب ویژه‌ای روی این ملی‌پوش اروگوئه‌ای به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های فروش باز کرده بودند تا از طریق واگذاری او، بودجه لازم را برای بازسازی اساسی خط هافبک خود تأمین کنند. این اتفاق غیرمنتظره حالا مدیران باشگاه را در وضعیت بسیار سختی قرار داده است؛ چرا که باشگاه‌های خواهان او به احتمال فراوان تا زمان پایان دوران نقاهت طولانی‌مدت این بازیکن و اثبات سلامتی کاملش، میز مذاکره را ترک خواهند کرد.

پروژه نوسازی اولدترافورد در حالت تعلیق

با توجه به اینکه اوگارته باید مدت زمان زیادی را روی تخت کلینیک باشگاه سپری کند، یونایتد باید به سرعت برنامه‌های خود را برای چرخش بازیکنان در ترکیب تغییر دهد. اکنون فشار سنگینی روی دپارتمان استعدادیابی و جذب باشگاه وجود دارد تا برای زنده نگه داشتن بودجه تابستانی، بازیکنان مازاد دیگری را پیش از بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات به فروش برسانند. خود بازیکن نیز با مسیر دشواری برای ریکاوری روبه‌روست و قرار است اوایل هفته آینده اسکن‌های پیشرفته‌تری از زانوی او گرفته شود تا مشخص گردد که آیا او به عمل جراحی نیاز دارد یا خیر.

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