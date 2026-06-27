استوری احساسی بیرو پس از تساوی با مصر

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند، سنگربان باسابقه و شماره یک تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار تصویری در قالب یک استوری در صفحه رسمی اینستاگرام خود، توجه مخاطبان و رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

این استوری که لحنی کاملاً دلی، احساسی و نیایش‌گونه دارد، در شرایطی به اشتراک گذاشته شده است که معمولاً تحرکات مجازی ستاره‌های فوتبال در این مقاطع با گمانه‌زنی‌های مختلفی همراه می‌شود.

بیرانوند در این استوری بدون اضافه کردن هیچ متن یا طرح دیگری، از یک نوشته تصویری استفاده کرد و نوشت:

«خدایا... من چیزی نمیبینم آینده پنهان است ولی آسوده ام ، چون تورامی بینم و تو همه چیز را ...»

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